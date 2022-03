Ai nastri di partenza il 22 giugno 2022 alle ore 8:30, questa è la data fissata dal MIUR per la prima prova di maturità. La seconda prova dell’esame di Stato, invece, si terrà il giorno seguente, il 23 giugno 2022 alle 8:30. Mentre nel primo caso le tracce sono già state scelte (anche se non ancora divulgate) dal Ministero, nell’ultimo verranno stabilite in un secondo momento sulla base del documento del 15 maggio. In questo articolo ti parleremo della seconda prova, di quando sarà e di come funzionerà.

Potrebbe interessarti anche:

Seconda Prova Maturità 2022: tutto quello che devi sapere

Per il Liceo classico l’esame verterà su Lingua e cultura latina, per lo scientifico sarà invece Matematica. Gli studenti saranno autorizzati a portare in aula il vocabolario e la calcolatrice per poter svolgere la prova al massimo delle loro potenzialità. La prova del liceo classico sarà divisa in due parti:

Una prima parte più classica riguarda la traduzione;

Una seconda parte si riferisce alla comprensione del testo.

Anche le prove degli istituti professionali saranno divise in due parti: quella ministeriale che sarà uguale per tutti gli studenti d’Italia e una parte scelta dalle singole commissioni. Per garantire poi una valutazione più omogenea, il Ministero ha scelto delle griglie di valutazione da utilizzare per correggere gli scritti. Il punteggio che verrà assegnato per la seconda prova è 15 punti.

La durata della prova è diversa per tutti gli indirizzi quindi per sapere quanto durerà la tua informati presso il tuo corpo docenti. La tua commissione d’esame, infatti, sarà composta dai professori con cui hai affrontato il percorso scolastico e un docente esterno che ricoprirà il ruolo di Presidente.

Ormai manca pochissimo alla maturità: è già scattato il conto alla rovescia dei 100 giorni. Bisogna mettersi sotto e iniziare a ripassare perché in men che non si dica ci si ritroverà in aula a dover sostenere una delle prove più importanti delle nostre vite. Il modo migliore per organizzare lo studio è partire dagli appunti approfondendo attraverso il libro tutte le informazioni che ci mancano. Iniziare oggi vuol dire non ritrovarsi con l’acqua alla gola sotto data. L’ideale sarebbe preparare l’esame fino a pochi giorni prima dell’inizio da tenere per staccare la spina e preparare le energie per sostenere la grande prova.