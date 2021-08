Simulazioni Test Medicina 2021: dove esercitarsi

Come saprai, Medicina è una facoltà a numero chiuso, quindi i posti disponibili sono limitati: se il tuo sogno è diventare medico, qui trovi tutto ciò che ti serve. La preparazione teorica, però, non è sufficiente: per esercitarti con le domande di logica, ma anche con i quesiti a risposta multipla e i tempi a tua disposizione, avrai bisogno di tanto allenamento! Dove trovare le simulazioni Test Medicina? Non ti preoccupare: in quest’articolo trovi tutte le risorse e le prove degli anni precedenti che fanno al caso tuo!

Prima di passare a vedere dove puoi trovare le risorse per esercitarti, ripassiamo insieme in cosa consiste il test d’ingresso di Medicina 2021. Il quiz è composto da 60 domande a risposta multipla, da svolgere in 100 minuti, così suddivise:

10 domande di logica

12 domande di cultura generale

18 quesiti di biologia

12 quesiti di chimica

8 quesiti di fisica e matematica

Per quanto riguarda i punteggi, ogni risposta esatta vale 1,5 punti, ogni risposta non data 0 punti e ogni risposta sbagliata -0,4 punti.

Simulazioni Test Medicina 2021 online: le prove degli anni precedenti

Simulazioni e test degli anni precedenti sono le risorse più importanti per esercitarsi al Test di Medicina perché avrai la possibilità di familiarizzare con la tipologia e la difficoltà della prova che dovrai affrontare il giorno del test d’ingresso. Prima di passare ad allenarsi con le prove, però, è necessario studiare e ripassare la teoria e i programmi indicati dal Miur per biologia, chimica e matematica e fisica. Per le domande di logica è invece fondamentale tanto allenamento quindi svolgi quotidianamente più test di logica possibile. Quando passerai alle simulazioni e ai test degli anni precedenti cerca di svolgere il test in 100 minuti per capire se riesci a svolgerlo nei tempi richiesti dal Miur. Utilizza i test per memorizzare le domande e le risposte esatte: nel test d’ingresso probabilmente troverai quesiti simili se non uguali!

Ora non ti resta che esercitarti, consulta tutti i nostri link per trovare le simulazioni e le prove degli anni precedenti che fanno al caso tuo:

