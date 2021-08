Test Veterinaria 2021: orari di convocazione, sedi e aule

Il prossimo 1 settembre affronterai il Test d’ingresso di Veterinaria dopo aver passato mesi alle prese con lo studio e le simulazioni: ce la metterai tutta per conquistare uno dei posti disponibili stabiliti dal Ministero. Speriamo tu raggiunga un punteggio minimo sufficiente che ti dia la possibilità di immatricolarti alla Facoltà dei tuoi sogni. Tra le altre cose, dovrai recarti puntualissimo presso la sede e l’aula stabilite dal tuo ateneo: in questa guida abbiamo raccolto tutte le informazioni a riguardo: se ha dubbi dell’ultimo minuto controlla subito qui sotto!

Test Ingresso Veterinaria 2021: aule, sedi, orari

Tra qualche giorno ogni singola università pubblicherà sul proprio portale o all’interno del bando l’orario di convocazione, la sede e le aule in cui saranno suddivisi i candidati. La prova inizierà alle ore 13:00 ma dovrete presentarvi circa un’ora o due ore prima in quanto gli atenei dovranno identificare ciascun candidato che quest’anno dovrà essere munito anche di green pass. Ricordate inoltre che sarete suddivisi in diverse aule, per cui dovrete leggere attentamente qual è quella che vi è stata assegnata e cercare di capire dove si trova, in modo da non perdere tempo rischiando di arrivare in ritardo. Qui di seguito troverete i link agli avvisi di ogni ateneo, contenenti tutte le informazioni che vi servono (controllare qualche giorno prima della prova):

Ricordiamo che a prescindere da quella che sarà la tua prima sede di preferenza, a causa dell’emergenza sanitaria anche quest’anno dovrai sostenere la prova nella sede della tua provincia (o della provincia limitrofa). Ecco i posti disponibili in ogni singolo ateneo per l’anno 2021:

Bari: 50 posti

Bologna: 90 posti

Camerino: 50 posti

Messina: 55 posti

Milano: 83 posti

Napoli Federico II: 63 posti

Padova: 80 posti

Parma: 62 posti

Perugia: 70 posti

Pisa: 60 posti

Sassari: 40 posti

Teramo: 62 posti

Torino: 112 posti

Test Ingresso 2021 Veterinaria: cosa portare

Ricordate, infine, tutto quello che dovrete avere con voi il giorno della prova. Innanzitutto ricordate di portare un documento di riconoscimento, il green pass e la ricevuta del pagamento all’iscrizione al test. Ovviamente non trascurate poi qualche piccolo snack e l’acqua: dovrete essere in forze! Ecco una guida completa su tutto quello che bisogna avere dietro:

