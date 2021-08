TEST VETERINARIA 2021: I RISULTATI

I risultati del Test d’ingresso 2021 verranno pubblicati il 15 settembre su Universitaly in forma anonima; poi, il 25 settembre, potrete anche vedere il vostro compito nella pagina personale. Infine, la graduatoria nazionale sarà disponibile circa un mese dopo lo svolgimento del test, il 28 settembre.

In questo articolo, invece, troverete tutto quello che dovete tenere a mente riguardante pubblicazione dei risultati, della vostra prova con tanto di punteggio e della graduatoria.

RISULTATI TEST INGRESSO VETERINARIA 2021: LA DATA

Immediatamente dopo aver svolto la prova d’accesso di Veterinaria potrete iniziare a capire come è andato il vostro test d’ingresso perché verrà pubblicata la prova ufficiale con le risposte corrette. Facendo un rapido calcolo e, in attesa dei risultati ufficiali, potrete sapere più o meno quanto avete totalizzato. Per avere la certezza sul punteggio ottenuto però dovrete attendere circa due settimane, quando il 15 settembre sul portale Universitaly potrete vedere il vostro risultato con il codice etichetta accanto. Dal 25 settembre potrete prendere visione del vostro elaborato.

TEST VETERINARIA 2021: COME VISUALIZZARE IL RISULTATO

Ora non resta che capire come fare per conoscere i risultati del test di Veterinaria 2021. La risposta è molto semplice: è necessario collegarsi alla piattaforma Universitaly e, inserendo i codici di adesione sull’università in cui si è effettuato il test, cercare il proprio codice etichetta per visualizzare il punteggio ottenuto. Troverete una tabella in cui i punti saranno ripartiti nel modo seguente:

Punti 1: Ragionamento Logico

Punti 2: Cultura Generale

Punti 3: Biologia

Punti 4: Chimica

Punti 5: Fisica e Matematica

Punti TOT: Punteggio totale del test

Visualizzando il vostro test e scoprendo il risultato ottenuto potrete innanzitutto sapere se avete totalizzato i 20 punti, soglia utile per essere inseriti nella graduatoria unica nazionale, sperando di riuscire a risultare “assegnato” ad una delle sedi universitarie che avete scelto. A quel punto non vi resterà che attendere la pubblicazione della graduatoria. Per saperne di più consultate la nostra apposita guida:

TEST VETERINARIA 2021: TUTTE LE INFO

