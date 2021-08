TEST VETERINARIA 2021: COSA STUDIARE

Se vuoi diventare un bravo veterinario il primo passo è sostenere il Test di Ingresso di Veterinaria. Ancora ci sono un po’ di giorni per studiare, quindi è bene sapere con certezza quali sono gli argomenti delle domande e cosa occorre ripassare. Ricordate, in ogni caso, di controllare sempre il bando del Miur per il Test di Veterinaria 2021. Se hai già le idee chiare, ami tantissimo gli animali e da grande vorresti fare il medico veterinario, sappi che quella che hai scelto è una strada molto complicata e per questo devi prepararti al meglio e affrontare il test d’ingresso di veterinaria. Cerchiamo quindi di capire cosa stabilisce il bando del Ministero per quel che riguarda il programma da studiare. Pronti?

Esercitati con le Simulazioni del Test di Medicina Veterinaria 2021

COSA STUDIARE PER IL TEST DI VETERINARIA 2021

Quali sono le materie su cui si basano i quiz del numero chiuso di quest’anno? Stando a quanto stabilito dal bando per il Test di Veterinaria 2021, esattamente come lo scorso anno, le domande della prova d’accesso verteranno su biologia, chimica, fisica e matematica. Vediamo i programmi nel dettaglio.

Cosa studiare per il test di Veterinaria di Cultura generale e ragionamento logico : si richiede la capacità di usare correttamente la lingua italiana, conoscenze di cultura generale e quesiti di logica. Saranno tutti a risposta multipla.

: si richiede la capacità di usare correttamente la lingua italiana, conoscenze di cultura generale e quesiti di logica. Saranno tutti a risposta multipla. Cosa studiare per il test di Veterinaria di Biologia : ci saranno quesiti di biologia generale, dalla cellula ai cicli di riproduzione cellulari; genetica; anatomia e fisiologia degli esseri viventi.

: ci saranno quesiti di biologia generale, dalla cellula ai cicli di riproduzione cellulari; genetica; anatomia e fisiologia degli esseri viventi. Cosa studiare per il test di Veterinaria di Chimica : il programma da studiare è principalmente quello di chimica inorganica, ma ci saranno quesiti anche sui fondamenti di chimica organica.

: il programma da studiare è principalmente quello di chimica inorganica, ma ci saranno quesiti anche sui fondamenti di chimica organica. Cosa studiare per il test di Veterinaria di Fisica : il programma da studiare è molto ampio: ci saranno domande di meccanica, dinamica, termologia, cinematica, elettrostatica ed elettrodinamica.

: il programma da studiare è molto ampio: ci saranno domande di meccanica, dinamica, termologia, cinematica, elettrostatica ed elettrodinamica. Cosa studiare per il test di Veterinaria di Matematica: insiemi, il programma di algebra, funzioni, proporzioni e percentuali, probabilità e statistica, geometria, ecco i programmi da ripassare per il test!

Bene, ecco tutto, il lavoro da fare è tanto, dovrai sacrificare un po’ delle tue vacanze ma se rispetti una tabella di marcia, potrai arrivare preparato al test d’ingresso a veterinaria! Intanto, per non rischiare di incorrere in brutte sorprese il giorno del test d’ingresso, ecco le indicazioni riguardanti i quesiti presenti all’interno del Bando per il Test di Veterinaria 2021:

