SOLUZIONI TEST VETERINARIA 2021: RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL MIUR

Test d’ingresso di Veterinaria 2021: dopo aver affrontato le domande ufficiali del Miur, mettendocela tutta per avere uno dei posti disponibili negli atenei italiani, arriverà il momento di fare un bilancio. Scopriamo, in base a ciò che ci sarà nel bando del test di veterinaria, quando potete trovare le domande e le risposte giuste! Vediamo come…

DOMANDE TEST VETERINARIA 2021: LA PROVA

Intanto, facciamo un recap di come è fatta la prova d’accesso per la Facoltà di Veterinaria. Il test è fatto di 60 domande con 5 opzioni di risposta e da quest’anno ci saranno meno domande di logica e più quesiti di cultura generale:

16 quesiti di Chimica

10 quesiti di Logica

12 quesiti di Cultura generale

16 quesiti di Biologia

6 quesiti di Fisica e Matematica

Gli studenti avranno 100 minuti per completare la prova, che sarà così valutata:

ogni risposta esatta vale 1,5 punti

ogni risposta non data 0 punti

ogni risposta sbagliata -0,4 punti

TEST VETERINARIA 2021: DOVE SI SVOLGE LA PROVA?

Il test di Veterinaria 2021 si svolge in diversi Atenei italiani, come Bari, Bologna, Parma, Messina e così via. Scopri di più: Test Veterinaria 2021: aule e sedi in tutta Italia

TEST VETERINARIA 2021: RISULTATI E GRADUATORIE

Ricorda che nella giornata del test verranno pubblicate le soluzioni al test, mentre per conoscere il tuo risultato dovrai aspettare ancora un po’. Trovate qui uno schema delle date da ricordare:

Dal 15 settembre sul sito Universitaly, potrai vedere il tuo risultato riportato anonimamente con il codice etichetta. Dal 25 settembre potrai vedere il tuo compito entrando nell’area riservata del portale Universitaly. Qui potrai controllare la tua prova con le risposte che hai dato insieme alla tua scheda anagrafica. Il 28 settembre verrà pubblicata la graduatoria unica nazionale, in cui potrai essere inserito come idoneo, assegnato o prenotato. Dopo la graduatoria si procederà con gli scorrimenti, che andranno avanti finché non verranno assegnati tutti i posti a disposizione.

TEST VETERINARIA 2021: DOMANDE E RISPOSTE ESATTE DELLO SCORSO ANNO

Vuoi sapere se la prova dello scorso anno sarà più semplice o più difficile? Clicca qui per leggere le domande ufficiali:

