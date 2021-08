TEST VETERINARIA 2021: POSTI DISPONIBILI

Volete tentare il test di veterinaria? Ricordate che il Ministero ogni anno mette a disposizione un numero massimo di posti disponibili per i corsi ad accesso programmato. Il numero dei posti disponibili è stato comunicato con un’apposita nota e ora che manca poco bisogna mettercela tutta per conquistarne uno e coronare il sogno di diventare uno studente della Facoltà di Veterinaria.

POSTI DISPONIBILI VETERINARIA 2021/2022: TUTTO SUL TEST DI INGRESSO 2021

Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Veterinaria sono definiti con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per quanto riguarda i posti messi a disposizione:

Sono messi a disposizione 877 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia

Ecco i posti disponibili in ogni singolo ateneo per l’anno 2021:

Bari: 50 posti

Bologna: 90 posti

Camerino: 50 posti

Messina: 55 posti

Milano: 83 posti

Napoli Federico II: 63 posti

Padova: 80 posti

Parma: 62 posti

Perugia: 70 posti

Pisa: 60 posti

Sassari: 40 posti

Teramo: 62 posti

Torino: 112 posti

“La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio”, si legge nel Decreto Ministeriale del 25 giugno 2021.

POSTI DISPONIBILI TEST VETERINARIA 2021: COSA SAPERE

È importante sapere quanti posti disponibili ci saranno, sia a livello nazionale che relativamente ad ogni singolo Ateneo: in base a questi potrete ipotizzare se avrete possibilità o meno di entrare facilmente alla facoltà di Veterinaria. Come quest’anno, lo scorso anno alla facoltà di veterinaria i posti disponibili erano 890, mentre 759 nel 2019, nel 2017 655, lo stesso numero dell’anno precedente.

TEST VETERINARIA 2021: TUTTO QUELLO CHE VI SERVE

