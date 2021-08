DOMANDE TEST INGRESSO VETERINARIA 2021

Tra qualche giorno (il 1° settembre) sosterrete il Test di Veterinaria 2021 e cercherete di rispondere con sicurezza e coraggio alle 60 domande della prova se volete iscrivervi alla Facoltà di Veterinaria. Cosa accadrà? Quale punteggio ottenere? Un po’ di calcoli e lo saprete, ma ovviamente per avere la certezza assoluta dovrete consultare le soluzioni e i risultati, che verranno pubblicati secondo il codice etichetta dopo la prova. Intanto, cominciamo dal principio: scopriamo quali son le domande che troverete nel test d’ingresso 2021 e come sarà strutturata la prova.

Leggi anche: Test Veterinaria 2021: domande e risposte esatte

TEST VETERINARIA 2021: LE DOMANDE

Quante sono le domande? Quanti quiz riguardano logica o chimica? Cosa bisogna aspettasi dal test d’ingresso di veterinaria 2021? Meglio chiarirsi per tempo le idee, in modo da sapere cosa studiare e cosa aspettarsi! Dunque cerchiamo di capire cosa c’è scritto nel bando del Miur relativo alle prove d’accesso di quest’anno. Devi sapere che la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, quella corretta, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Quest’anno, come lo scorso anno, ci saranno meno domande di logica e più domande di cultura generale. Le 60 domande quindi sono così suddivise:

16 quesiti di Chimica

10 quesiti di Logica

12 quesiti di Cultura generale

16 quesiti di Biologia

6 quesiti di Fisica e Matematica

Ti ricordiamo che per lo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

DOMANDE TEST VETERINARIA 2021: COME VENGONO VALUTATE

Quanto vale la risposta giusta? Il bando contiene le risposte a queste domande: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa. È tempo di mettersi sotto con lo studio, perciò ecco gli argomenti e i programmi da studiare per il test:

TEST DI VETERINARIA 2021: LE NOSTRE RISORSE

Ecco quello che devi sapere sul test: le date, come iscriversi e come allenarti per arrivare pronto al test: