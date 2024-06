Test di Medicina 2024: quando verrà pubblicata la graduatoria anonima?

La pubblicazione anonima degli esiti dei test di medicina 2024

I Test di Medicina hanno creato molti dibattiti nelle settimane scorse, ma ora siamo arrivati al dunque. La pubblicazione dei risultati, in forma anonima, era in previsione per il 6 giugno, ma in seguito al decreto “salva quartini” tutto viene rimandato di qualche giorno. Il giorno giusto dovrebbe essere il 10 giugno, quando i candidati aspiranti universitari potranno entrare nel sito Universitaly con il proprio profilo e vedere il risultato. Trovare il proprio risultato è semplice, purché ci si ricordi il proprio numero di etichetta, secondo una modalità resa obbligatoria in fase di test. Infatti, questo “numero” sarà quello presente in graduatoria, la quale sarà anonima.

Un nuovo test dopo la graduatoria

Una volta esposta la graduatoria, non è sufficiente avere chiara la propria posizione, in quanto è necessario riconsiderare la questione. Da quest’anno, infatti, ci sarà una seconda prova che sarà pianificata negli ultimi giorni di luglio, con la possibilità che tutto possa essere ribaltato.

Sicuramente questa “appendice” aggiuntiva è un modo per incrementare la selezione, con l’intento di fare accedere ai corsi universitari di medicina solamente i ragazzi più “meritevoli”.

I test di medicina 2024 coinvolgono moltissime persone, tutte che ambiscono ai corsi di questa disciplina, per poi prendere la specializzazione cammin facendo. Prima di arrivare al momento tanto fatidico, c’è però un calendario da rispettare, a partire già dal mese di giugno 2024. Dopo la data del 10 giugno con le graduatorie anonime, una decina di giorni dopo verranno pubblicati, nel personale account di ciascun candidato, il test e la scheda dello studente.

Il 10 luglio dovrebbe uscire la banca dati, mentre la giornata del 23 rappresenta il limite per completare l’iscrizione alla prova di fine mese. Ci sono altre date importanti per gli aspiranti studenti di medicina, i quali dovranno “segnarsi” sull’agenda anche i seguenti giorni:

30 luglio, per la seconda sessione d'esame

8 agosto, per la pubblicazione dei punteggi anonimi della seconda sessione

28 agosto, dove verranno pubblicati l'elaborato e la scheda anagrafica sul personale profilo di Universitaly

2 settembre, termine della richiesta di inserirsi in graduatoria con tanto di indicazione delle preferenze

10 settembre, pubblicazione della graduatoria nazionale

18 settembre, giorno del primo scorrimento della graduatoria per i test di medicina

La speranza per tutti i candidati è che non vi siano ulteriori ritardi dovuti a intoppi burocratici o amministrativi. Qualora le date sopra indicate dovessero venire rispettate, gli alunni ammessi non avranno poi molto tempo per inserirsi nei nuovi corsi, dovendo anche completare l’iscrizione alla Facoltà di Medicina. In caso di prolungamento dei tempi, sarà probabile un posticipo dei termini ammessi.