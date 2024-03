Test di medicina 2024: studenti chiedono cambio date, troppo vicine alla maturità

Sono state rese note con la pubblicazione del relativo Decreto Ministeriale che ha stabilito che, le date del test di Medicina 2024, suddivise in due sessioni, cadano nei mesi di maggio e luglio. Ovvero, due tra i mesi nei quali gli studenti notoriamente si dedicano allo studio per il superamento degli esami di maturità (o allo svolgimento degli stessi). Se dovessero sobbarcarsi anche il peso della preparazione dei test di ingresso, probabilmente, non riuscirebbero a dedicare il giusto impegno a tutto. Per questo, un gruppo di studenti del liceo classico Carducci di Milano, in una lettera aperta, ha criticato la scelta delle date, e non solo questa.

Come accennato in apertura, i test di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia dovrebbero svolgersi martedì 28 maggio in prima sessione e martedì 30 luglio in seconda. Il test di Veterinaria, invece, è in programma mercoledì 29 maggio in prima sessione e mercoledì 31 luglio in seconda. Con la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa il 10 settembre.

Ma fine maggio è un periodo delicato per molti studenti, in particolar modo per quelli che frequentano le quinte classi, in quanto si apprestano a sostenere gli esami di maturità. Con tutto lo studio che ne consegue. Per questo, gli studenti hanno deciso di esternare la loro preoccupazione sperando che il loro appello venga ascoltato.

La lettera aperta degli studenti

Nella lettera aperta, i ragazzi hanno scritto:

“Siamo studenti di quinta superiore e lavoriamo sodo tutti i giorni per raggiungere i nostri obiettivi e aprire la strada al nostro futuro. Il minimo che possiamo pretendere è serietà e organizzazione da parte del ministero dell’Università. La scelta di queste date ci pone nella condizione di dover mettere in secondo piano la Maturità per concentrarci sul nostro futuro. Riteniamo sinceramente inammissibile che il percorso di studio dei futuri medici italiani venga posto in secondo piano. Penalizzando per di più tutti coloro che in quarta avevano già svolto il test e, in molti casi, ottenuto un punteggio ottimale che gli avrebbe sicuramente permesso di coronare il sogno di studiare medicina”.

Perché sì, oltre alle date scelte, gli studenti lamentano anche il fatto che i punteggi dei test effettuati in quarta superiore – i TOLC MED – non verranno considerati come stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio che ha annullato i provvedimenti che hanno caratterizzato le prove dello scorso anno. Di conseguenza, non potranno sfruttare il punteggio conseguito per le graduatorie, andando a vanificare i sacrifici fatti.

Test di medicina 2024, come si svolgerà

Ricordiamo che le modalità di svolgimento dei test di medicina 2024 cambieranno rispetto allo scorso anno. A differenza del 2023, la prova sarà standardizzata per tutti i candidati e verrà svolta su carta anziché online. La durata sarà di 100 minuti, con un totale di 60 domande a risposta multipla. Le domande saranno distribuite come segue: 4 su competenze di lettura e conoscenze generali, 5 sulla logica, 23 su biologia, 15 su chimica e 13 su fisica e matematica.

