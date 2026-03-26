Tredicenne accoltella insegnante a scuola: non imputabile, disposto inserimento in comunità

Il 26 marzo 2026 un tredicenne ha accoltellato con un coltello da caccia la propria insegnante di francese, Chiara Mocchi, durante l’orario scolastico all’interno della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente ha riportato fendenti all’addome e al collo; le sue condizioni non sono state rese note in dettaglio nelle prime ore, ma i soccorsi sono intervenuti immediatamente. Lo studente è stato fermato poco dopo dai carabinieri.

L’episodio si è consumato mentre il ragazzo trasmetteva in diretta streaming su Telegram. Successivamente un video con i momenti drammatici dell’aggressione è stato pubblicato da Repubblica, rendendo l’accaduto immediatamente noto al grande pubblico. Il mondo della scuola resta in ansia per la collega in ospedale, mentre la comunità scolastica è profondamente scossa dalla gravità dell’evento.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti: coltello, scacciacani, materiali chimici

Nello zaino portato a scuola il tredicenne aveva una pistola scacciacani, indossava abiti mimetici e un supporto per smartphone. Tra gli abiti nascondeva un coltello da caccia, l’arma utilizzata nell’aggressione alla docente.

Durante le perquisizioni presso l’abitazione dello studente, i carabinieri hanno rinvenuto sostanze chimiche quali acidi e fertilizzanti. Secondo gli investigatori, tali materiali potrebbero essere impiegati per la realizzazione di ordigni esplosivi artigianali.

Emergono inoltre video tutorial pubblicati online dallo stesso ragazzo, nei quali mostra dimestichezza con procedure legate alla costruzione di dispositivi pericolosi. Questi contenuti risultavano noti ad alcuni compagni di classe. Il contrasto tra l’età del minore e la gravità degli elementi raccolti delinea un quadro investigativo che richiede ulteriori approfondimenti da parte della Procura.

Le decisioni della Procura minorile: non imputabilità e comunità protetta

Essendo infraquattordicenne, il ragazzo non può essere ritenuto penalmente responsabile: la legge italiana esclude l’imputabilità per chi non ha ancora compiuto quattordici anni. Questo non significa assenza di conseguenze, ma un diverso percorso giuridico orientato alla tutela e al recupero.

Il minore è stato ascoltato in audizione protetta, procedura che garantisce modalità adeguate all’età e alla situazione psicologica. La Procura per i minorenni di Brescia, guidata dalla procuratrice Giuliana Tondina, ha aperto un fascicolo e disposto l’inserimento in comunità protetta. Si tratta di una misura che serve sia a garantire la sicurezza collettiva sia a tutelare lo stesso ragazzo, offrendo un contesto educativo e di sostegno.

Gli inquirenti attendono ulteriori dettagli dalle indagini per ricostruire il quadro completo.

Le ricadute per la scuola e il contesto digitale emerse dal caso

L’episodio di Trescore Balneario ha messo in luce il ruolo delle piattaforme digitali nella cronaca scolastica. La diretta streaming su Telegram durante l’aggressione e la successiva pubblicazione online del video hanno amplificato l’impatto emotivo dell’accaduto, trasformando un fatto di cronaca locale in contenuto virale. La circolazione immediata delle immagini ha raggiunto studenti, famiglie e docenti, alimentando ansia e preoccupazione nella comunità scolastica.

La diffusione di tutorial sulla costruzione di ordigni artigianali, già noti ai compagni dello studente, solleva interrogativi sulla vigilanza digitale e sulla capacità degli adulti di intercettare segnali di disagio veicolati attraverso i social. Il caso richiama l’urgenza di educare ragazzi e famiglie a un uso consapevole della rete e di rafforzare il dialogo tra scuola e territorio per prevenire situazioni di rischio.