UE, riforma della patente: auto a 17 anni con accompagnamento e requisiti per camion e pullman

La riforma approvata dall’UE mira a rivoluzionare il profilo dell’automobilista europeo, puntando a migliorare sicurezza stradale e consapevolezza tra i neopatentati. La normativa interesserà tutti i paesi membri, con l’Italia che avrà tre anni per recepire i nuovi standard, trasformando il modo di guidare. Il cambiamento rappresenta una sfida completa.

La patente auto a 17 anni

Dai diciassette anni potrà essere rilasciata la patente B, purché guidino esclusivamente accompagnati da un conducente esperto fino al compimento dei 18 anni.

Inoltre, la normativa introduce un periodo di prova di almeno due anni per tutti i neopatentati, mirato a responsabilizzare i giovani e a ridurre il rischio d’incidente fin dai primi approcci alla guida. Questa misura rafforza la sicurezza.

Le nuove norme stabiliscono che la patente C sia ottenibile a 18 anni se accompagnata dal certificato professionale, mentre per la patente D il limite scende a 21 anni. In mancanza del certificato, le soglie aumentano sensibilmente. La misura mira a contrastare la carenza di conducenti qualificati per veicoli pesanti.

Gli esami di guida aggiornati

Le modifiche negli esami di guida includono domande su angoli ciechi, sistemi di assistenza e uso del cellulare. L’obiettivo è verificare la capacità di riconoscere rischi reali e adottare comportamenti corretti. Viene rafforzata la protezione di pedoni e ciclisti, rendendo l’esame più aderente alla guida quotidiana. Per una sicurezza ottimale.

L’introduzione della patente digitale rivoluziona la gestione burocratica, mentre il documento fisico rimane accessibile su richiesta.

Le visite mediche e le sanzioni

L’obbligo di visite mediche pre-patentamento e per il rinnovo include esami cardiovascolari e della vista.

Alcuni paesi permettono moduli di autovalutazione, con controlli più stringenti per gli over 65, garantendo l’idoneità fisiologica dei conducenti. Questo sistema rafforza la sicurezza stradale.

Le nuove norme prevedono patenti auto e moto valide per 15 anni (ridotte in casi) e camion/pullman per 5 anni, con revisioni periodiche per conducenti anziani, bilanciando sicurezza e praticità.

Le nuove norme prevedono che qualsiasi infrazione transfrontaliera comporti la sospensione della patente in tutta l’UE. Le sanzioni più severe elimineranno il fenomeno del ‘turismo della guida spericolata’, garantendo l’applicazione uniforme delle leggi. Misura che aumenta sicurezza e controllo stradale.