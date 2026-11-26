Il 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato un provvedimento che stanzia 35 milioni di euro destinati agli atenei statali italiani. L’intervento mira a rafforzare gli sportelli antiviolenza e i servizi di benessere psicologico già attivi nelle università, garantendo al contempo l’apertura di nuovi presìdi nelle sedi che ancora ne sono sprovviste.

La misura si inserisce in una strategia più ampia di sostegno al benessere degli studenti universitari avviata dal MUR nel 2023. Con questo nuovo stanziamento, le risorse complessive impegnate dal Ministero per il benessere psicologico e il contrasto al disagio universitario raggiungono quota 210 milioni di euro. L’iniziativa rappresenta un potenziamento degli strumenti già operativi negli atenei per il sostegno alle vittime di violenza e la prevenzione della violenza di genere.

La destinazione dei fondi nel FFO e il potenziamento dei presìdi

Lo stanziamento interviene sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), la principale voce di bilancio attraverso cui il MUR trasferisce ogni anno agli atenei le risorse destinate a didattica, ricerca e servizi agli studenti. I 35 milioni hanno l’obiettivo di potenziare i presìdi di ascolto già operativi nelle università e di aprirne di nuovi nelle sedi che ancora ne sono prive, con particolare attenzione al sostegno psicologico e alla prevenzione della violenza di genere.

La ripartizione puntuale delle risorse tra i singoli atenei sarà definita attraverso decreti attuativi del Ministero, che già nei mesi scorsi ha provveduto a trasferire quote regionali dedicate al benessere psicologico degli studenti e al contrasto del disagio universitario. L’intervento si tradurrà concretamente in servizi accessibili nei campus, rafforzando la rete di supporto disponibile per l’intera comunità accademica.

Il quadro complessivo 2023–2026: oltre 210 milioni per il benessere

Dal 2023 a oggi il Ministero dell’Università e della Ricerca ha impegnato oltre 210 milioni di euro per il benessere psicologico degli studenti universitari e il contrasto del disagio negli atenei. Le risorse transitano attraverso due canali distinti e complementari.

Il primo è una linea dedicata all’interno del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), che integra le dotazioni degli atenei per i servizi di supporto alla popolazione studentesca. Il secondo canale è il programma PRO-BEN, rivolto sia alle università sia alle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che riunisce conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche.

Una parte delle risorse è specificamente indirizzata al sostegno delle donne vittime di violenza, attraverso iniziative di ascolto, formazione e orientamento distribuite in numerosi atenei italiani. Questo approccio mira a rafforzare la rete di protezione negli ambienti universitari, garantendo accesso a supporto qualificato e continuativo per chi subisce violenza di genere.

Le ricadute per studentesse e studenti: ascolto, tutela, prevenzione

Il nuovo stanziamento traduce risorse in servizi accessibili per chi studia. Gli sportelli di ascolto e i servizi di supporto psicologico e legale attivi negli atenei diventano punti di accesso immediati per richiedere aiuto in situazioni di disagio o violenza. L’obiettivo è garantire che ogni studente e ogni studentessa possano contare su presìdi di tutela diffusi nei campus, capaci di offrire sia prevenzione sia intervento diretto.

Con i 35 milioni del nuovo intervento, l’asticella operativa dei servizi di prevenzione e accoglienza si alza nel prossimo anno accademico. I presìdi esistenti vengono rafforzati, quelli assenti vengono creati, e la rete di sostegno si estende a un numero maggiore di sedi universitarie. Il risultato atteso è un sistema di servizi più capillare, in grado di intercettare i bisogni prima che si trasformino in emergenze.

La combinazione di supporto psicologico, assistenza legale e formazione alla prevenzione configura un’offerta integrata che risponde alle diverse dimensioni del benessere studentesco e della sicurezza di genere.

Le dichiarazioni della ministra Bernini e il contesto del 25 novembre

La ministra Anna Maria Bernini ha sottolineato che l’università deve essere «un luogo di studio e di crescita» in cui studentesse e studenti «possano sentirsi ascoltati, sostenuti e al sicuro». Nel comunicato ufficiale definisce gli sportelli antiviolenza «presìdi fondamentali» che «offrono ascolto, sostegno e la possibilità di chiedere aiuto senza paura di essere lasciati soli».

Il messaggio richiama la responsabilità delle istituzioni nel garantire prevenzione, supporto e protezione concreti, indicando nell’educazione al rispetto il primo strumento di contrasto alla violenza di genere. L’annuncio è stato diffuso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’ONU nel 1999 con la risoluzione 54/134. Questo collegamento temporale rafforza il significato della misura nel quadro delle politiche di prevenzione.