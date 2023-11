Università, la classifica degli atenei con più studenti stranieri

Il report presentato da Talents Venture sulla settima edizione dell’internazionalizzazione delle università italiane evidenzia un trend positivo di crescita rispetto agli anni precedenti. Nel corso dell’anno accademico 2021/2022, si è registrato un significativo aumento del numero di studenti stranieri che scelgono l’Italia come destinazione per i loro studi, con quasi 110.000 studenti provenienti da diverse parti del mondo.

Rispetto al periodo 2010/2011, si nota un aumento del 72% nel numero di studenti stranieri impegnati negli atenei italiani. È interessante notare che il 75% di questi studenti proviene da paesi europei o asiatici, evidenziando una forte attrattiva dell’Italia per giovani provenienti da queste regioni.

Nel dettaglio, la Romania e l’Albania si distinguono come le nazioni con il maggior numero di studenti inviati in Italia, rappresentando il 18% del totale degli studenti stranieri. Allo stesso modo, la Cina e l’Iran emergono come importanti contributori, rappresentando il 7% del totale degli studenti stranieri. Questi dati riflettono un’internazionalizzazione in costante aumento nel sistema universitario italiano, evidenziando l’appeal del paese come destinazione accademica per studenti provenienti da diverse parti del mondo.

Lo studio

Lo studio è stato coordinato da Carlo Valdes che ha spiegato: “Quello che emerge è che gli atenei che hanno il punteggio migliore dal punto di vista dell’internazionalizzazione sono anche quelli che non solo propongono più corsi in lingua inglese ma riescono a entrare nei ranking internazionali e hanno un’attenzione maggiore nell’accoglienza degli studenti che provengono dall’estero”.

I giovani che arrivano dall’estero per studiare in Italia scelgono in maggioranza il Nord della Penisola: “Oggi gli atenei lombardi attraggono molti ragazzi dal Mezzogiorno – precisa Michela Galante, tra gli analisti di Talents Venture – ma il Sud nei prossimi due decenni vivrà una riduzione della popolazione giovanile molto severa. La capacità di attrarre studenti internazionali è quindi una delle strategie per integrare i minori flussi che le università lombarde avranno in futuro dal Mezzogiorno”.

La classifica degli atenei con più studenti stranieri

Dal report è emersa una classifica delle università italiane con più studenti stranieri e di seguito analizzeremo la top ten delle più frequentate dagli studenti stranieri.