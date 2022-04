Il corso triennale in Scienze dei Servizi Giuridici fa parte della Classe di Laurea L-14. Vuoi sapere di più? Leggi la nostra guida!

La classe di laurea L-14 fa riferimento ad un corso di studi della durata di tre anni alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici. Chi è in possesso di questo titolo di studio ha un’ampia conoscenza delle tematiche dell’area giuridica, nonché storico-filosofica, privatistica, pubblicistica, processualistica, penalistica, economica, comunitaria ed istituzionale.

Il corso L-14 Scienze dei servizi giuridici assicura anche l’acquisizione di conoscenze che riguardano l’informatica giuridica ed il linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo corso.

L-14 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-14 Scienze dei servizi giuridici nelle università italiane è molto diffuso e ci sono diversi indirizzi di riferimento: dal corso di laurea in Consulente del lavoro, al corso in Discipline giuridiche oppure come Operatore della Pubblica Amministrazione. Tra le migliori università italiane che hanno a disposizione questo corso di laurea possiamo citare:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Università Cattolica del Sacro Cuore

LUMSA – Libera Università “Maria Ss. Assunta”

I corsi di laurea della classe L-14 Scienze dei servizi giuridici sono molto diffusi sia nelle università tradizionali che nelle università online, di cui vi parliamo ora nel dettaglio.

Scienze dei servizi giuridici nelle Università Telematiche

Studiare Scienze dei servizi giuridici online è facile, visto che cinque delle università telematiche riconosciute dal Miur erogano questo tipo di corso:

Negli atenei online la didattica è in modalità e-learning e quindi si svolge tutto a distanza: un vantaggio per tutte quelle persone che desiderano laurearsi, ma allo stesso tempo, a causa del lavoro o per altri impegni, non possono dedicarsi allo studio a tempo pieno. I costi delle università online sono ridotti rispetto agli atenei tradizionali (basti pensare al risparmio sulle spese per l’affitto per fuorisede o per i trasporti), inoltre, ci sono sedi da Nord a Sud Italia, in modo da evitare gli spostamenti al minimo per svolgere gli esami e anche in questo caso risparmiare sulle eventuali spese. Un’università telematica dà la possibilità di avere maggiore libertà nel seguire le lezioni e dare gli esami, ma allo stesso tempo evitare di andare fuori corso, come potrebbe accadere in un ateneo tradizionale.

Ora che abbiamo analizzato i vantaggi dei corsi di laurea online in scienze giuridiche, cerchiamo di capire insieme gli eventuali sbocchi lavorativi.

Scienze dei servizi giuridici: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Chi consegue la laurea in Scienze dei servizi giuridici ha diversi sbocchi lavorativi a disposizione: le competenze che vengono acquisite nel corso dei tre anni sono di stampo commerciale, economico e giuridico, per questo motivo possono essere utilizzate per lavorare nella pubblica amministrazione e nella gestione imprenditoriale.

I laureati in questa classe di laurea avranno sbocchi lavorativi differenti e potranno svolgere attività professionali in area giuridico–amministrativa pubblica e privata, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali ci sia bisogno di una specifica preparazione giuridica con profili quali:

Consulente del Lavoro

Operatore Giudiziario

Operatore Giuridico d’Impresa

Operatore Giuridico-Informatico

Ci sono poi ulteriori sbocchi lavorativi legati al superamento di concorsi presso le Forze dell’Ordine, e ruoli tecnici e finanziari in ambito commerciale.

L-14: cosa si può insegnare?

Facciamo subito chiarezza: per partecipare alle classi di concorso per l’insegnamento occorre aver conseguito una laurea magistrale. La laurea in Scienze dei Servizi Giuridici L-14, quindi, in quanto triennale, non abilita direttamente all’insegnamento, ma deve essere integrato da una Laurea Magistrale o specialistica. A questo punto è necessario capire dunque a quali corsi di laurea magistrale è possibile accedere con questo titolo di studio triennale.

La risposta è quella di ottenere una Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) che è la naturale prosecuzione del corso di studi in Scienze dei servizi giuridici. Questo percorso formativo viene proposto come una laurea magistrale a ciclo unico, perciò strutturata in 5 anni e 300 CFU (triennio da 180 CFU e biennio da 120 CFU), quindi chi si trasferisce a questo corso può ottenere il riconoscimento dei crediti formativi e vedersi riconosciuti gli esami già sostenuti.

Una volta ottenuta la laurea magistrale LMG-01, conseguente alla laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, si può accedere alla classe di concorso A-46, che apre le porte all’insegnamento di materie legate al Diritto e all’Economia nei seguenti istituti superiori:

Liceo delle scienze umane

Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale;

Liceo sportivo

Istituti tecnici

Istituti professionali

Per questo motivo con la classe L-14 è possibile accedere alla classe di concorso A-46, ma solo previo ottenimento del titolo di studio magistrale.

