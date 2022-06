Il Corso Magistrale in Scienze della Politica fa parte della Classe di Laurea LM-62. Vuoi saperne di più? Leggi la guida!

La classe di laurea LM-62 fa riferimento ad un corso di studi biennale che porta ad avere una Laurea Magistrale in Scienze della politica. Questo corso dà agli iscritti delle conoscenze che riguardano le tematiche giuridico-economiche e politico-sociologiche, a seconda dell’indirizzo scelto al momento dell’iscrizione, in modo di dare una preparazione sul funzionamento delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali e una formazione lavorativa, capace di gestire le problematiche della moderna società globalizzata.

Lo studente acquisirà anche la capacità di analisi dei modelli istituzionali alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni nel diritto, nell’economia, nella politica e nel contesto sociale e una competenza nel promuovere attività di progettazione ed implementazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico del Paese attraverso il miglioramento della qualità dei servizi forniti alle e dalle istituzioni. Scopriamo insieme quali alternative ci sono nelle università italiane in questo campo.

LM-62 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe LM-62 Scienze della politica può essere frequentato sia nelle università statali, che nelle università telematiche. Nel dettaglio, questi sono i principali atenei tradizionali ad erogare questo corso:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Università degli Studi di Bologna

Ci sono poi diversi curricula a disposizione, dal corso di Istituzioni e sistemi di governo delle autonomie territoriale a quello di relazioni internazionali e sistemi di sviluppo territoriale fino al percorso di Scienze della politica e dei processi decisionali.

Ricordiamo che per poter accedere alla Laurea Magistrale in Scienze della Politica devi prima avere conseguito una laurea triennale affine, quale ad esempio Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36).

Scienze della Politica nelle Università Telematiche

Corsi di Laurea Online Corsi di laurea Area di studio Ateneo Costo Scienze Politiche Scienze Politiche Unimarconi Da € 1.600 a € 2.250

×

Come si evince dalla tabella, attualmente è solo una l’università online riconosciuta dal MIUR che eroga questo corso, ovvero l’Università Telematica Unimarconi.

Ma perché studiare per la classe LM-62 Scienze della Politica online? Le università telematiche hanno numerosi vantaggi rispetto alle università cosiddette classiche: le iscrizioni si possono effettuare in qualsiasi periodo dell’anno e non c’è alcun test ostativo, quindi le facoltà sono tutte aperte senza prevedere un test d’ingresso. Inoltra la didattica viene erogata in modalità e-learning e in questo modo gli studenti possono seguire con facilità le lezioni in qualsiasi momento della giornata grazie alle registrazioni presenti sul portale dell’università.

Senza dimenticare i costi delle università online che sono minori rispetto agli atenei statali con spese pari a zero per il materiale didattico e ridotte al minimo per gli spostamenti, visto che bisogna recarsi in aula solamente per gli esami di profitto. Infine ricordiamo che queste università sono riconosciute dal MIUR e hanno lo stesso valore legale delle università frontali. Ma quali sono invece le opportunità di lavoro?

Scienze della Politica: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Chi sceglie di iscriversi ad un corso di studi LM-62 Scienze della Politica ha molti sbocchi lavorativi che riguardano attività nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale, nelle istituzioni europee ed internazionali, nelle organizzazioni governative e non governative, nelle organizzazioni no-profit, negli enti pubblici e privati con specifiche esigenze collegate alla comunicazione istituzionale ed alle relazioni pubbliche.

Stiamo parlando delle seguenti professioni:

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

LM-62: cosa si può insegnare?

Con la LM-62 cosa si può insegnare? Una volta ottenuta la laurea magistrale in Scienze della Politica si può partecipare alle seguenti classi di concorso:

A-18 – Filosofia e Scienze umane

A-46 – Scienze giuridico-economiche

Nello specifico per la classe di concorso A-18 si può accedere previo ottenimento di almeno 96 CFU nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12.

Invece per la classe di concorso A-46 si può accedere previo ottenimento di almeno 96 CFU nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10.

Nel primo caso si può insegnare in diverse strutture come Liceo Artistico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle scienze umane e Istituti tecnici e professionali con specializzazioni nel settore tecnologico, dei servizi sociosanitari o in quello dell’accoglienza turistica; nel secondo caso si può insegnare in istituti come il Liceo delle scienze umane, il Liceo sportivo, l’Istituto tecnico settore economico con indirizzo in amministrazione, finanza e marketing o turismo e infine diversi Istituti professionali con specializzazione nei vari settori legati ai servizi.

Se al termine di questa guida avete ancora dei dubbi, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile.