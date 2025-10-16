Crisi demografica e fuga dei giovani: UN Women Italy lancia progetti per trattenere i talenti

L'Italia affronta una crisi demografica senza precedenti: oltre 350mila giovani talenti hanno lasciato il Paese negli ultimi dieci anni.
L'Italia affronta una crisi demografica senza precedenti: oltre 350mila giovani talenti hanno lasciato il Paese negli ultimi dieci anni.
L’Italia affronta una crisi demografica senza precedenti: negli ultimi dieci anni oltre 350mila giovani talenti hanno lasciato il Paese, con 93mila under 34 espatriati solo nell’ultimo anno. Il fenomeno del brain drain si intreccia con il crollo della natalità, che ha raggiunto il tasso di fecondità più basso dal 1995 con appena 1,18 figli per donna.

Nel 2024 sono mancati quasi 200mila nuovi nati rispetto al 2008, evidenziando come le culle rimangano vuote mentre i giovani cercano opportunità oltre confine. Questa doppia tendenza configura uno scenario demografico critico che richiede interventi strutturali urgenti.

La strategia di UN Women e la leadership giovanile

Il comitato giovani di UN Women Italy rappresenta una risposta strutturata al fenomeno del brain drain, coinvolgendo professionisti tra i 19 e i 35 anni con competenze diverse: studenti universitari, ricercatori accademici, giornalisti specializzati e attivisti per i diritti civili. L’iniziativa punta sull’elaborazione di proposte concrete per affrontare le sfide generazionali più pressanti, concentrandosi sulla parità di genere e sull’accesso qualificato al mercato del lavoro.

La missione “Giovani leader per la pace” si inserisce nel framework strategico di Generation Equality, campagna globale lanciata da UN Women nel 2021 per accelerare gli investimenti verso l’uguaglianza di genere e trattenere i talenti attraverso politiche innovative.

I progetti digitali e l’uso dell’AI

L’intelligenza artificiale emerge come strumento strategico per contrastare gli stereotipi di genere e amplificare la partecipazione giovanile. Il comitato di UN Women Italy utilizza le piattaforme social come canali privilegiati per raggiungere le nuove generazioni, sviluppando progetti mirati alla prevenzione della violenza digitale e alla promozione delle competenze STEM tra le ragazze.

Secondo la ricerca Deloitte, l’AI generativa è già utilizzata quotidianamente da un giovane su due per la creazione di contenuti e l’analisi dei dati. Questa familiarità tecnologica rappresenta un’opportunità concreta per trasformare il panorama lavorativo giovanile e creare nuove prospettive professionali in Italia, riducendo così le spinte migratorie verso l’estero.

