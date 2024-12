Vacanze di Natale scuola 2024/25: le date regione per regione

Vacanze di Natale scuola, i giorni da segnare sul calendario

Le vacanze di Natale 2024/25 sono alle porte. Da sempre uno dei momenti più attesi dai ragazzi e – ammettiamolo – anche dagli insegnanti, dopo mesi di libri, compiti e sveglie all’alba, arriva finalmente il periodo per godersi qualche giorno di relax, di incontri con amici e parenti e perché no, anche di dolce far niente.

In vista del prossimo Natale le scuole di tutta Italia chiuderanno i battenti per regalare a studenti e famiglie una meritata pausa. Ma quando iniziano esattamente le vacanze di Natale? E soprattutto, fino a quando si potrà dormire un po’ di più la mattina?

Le date variano da regione a regione, con qualche differenza qua e là. Per avere un quadro completo e riuscire a pianificare al meglio le feste – tra pranzi in famiglia, viaggi sulla neve e serate davanti al camino – ecco un calendario delle chiusure scolastiche in tutta la penisola. Regione per regione.

Non ci sono grosse sorprese all’orizzonte: come ogni anno, nella maggior parte delle regioni italiane, le vacanze di Natale si estenderanno dal 23 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo. Poco più di due settimane per ricaricare le pile ed affrontare con tutte le energie del caso il resto dell’anno scolastico.

Ecco le date nel dettaglio.

Valle d’Aosta: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Trentino: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Provincia di Bolzano: dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Veneto: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Friuli Venezia Giulia: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Piemonte: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Lombardia: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Liguria: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Emilia Romagna: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Toscana: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Umbria: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Lazio: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Abruzzo: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Marche: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Campania: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Molise: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Basilicata: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Calabria: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Puglia: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Sicilia: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Sardegna: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Come avete visto, ad avere la meglio saranno gli studenti delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano, che potranno rimanere a casa già a partire dal 21 dicembre, ben 3 o 4 giorni prima rispetto agli altri. Ad essere un po’ meno fortunati saranno gli studenti toscani e romagnoli, per i quali le vacanze inizieranno un giorno dopo rispetto agli alunni delle altre regioni.

Quando si rientra a scuola nel 2025

Terminate le festività natalizie ed avendo fatto il pieno di riposo e, si spera, di tanti bei momenti trascorsi in famiglia e con gli amici, sarà il momento di sedersi nuovamente al proprio banco. Per le vacanze 2024/25, il ritorno a scuola a è previsto per martedì 7 gennaio 2025, subito dopo l’Epifania. Ebbene sì, come ogni anno il detto sulla Befana si riconferma tristemente vero.

Contrariamente alla data di inizio delle vacanze, quella della fine sarà uguale per tutti gli studenti italiani. Compresi quelli che frequentano le scuole della Provincia autonoma di Bolzano, quelle della Toscana e quelle dell’Emilia Romagna. Per la serie “mal comune, mezzo gaudio”.

Foto apertura di Nicole Michalou via Pexels