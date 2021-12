Mercatini Natale 2021, Milano: cosa sapere

Si comincia a respirare l’aria natalizia, quanto vorremmo andare ai mercatini di Natale di Milano; e voi? Se siete degli amanti del Natale siete capitati nel posto giusto, oggi vi offriamo una vera e propria guida sull’evento. Si è appena conclusa la festività di ogni santi, con le varie feste di Halloween che hanno visto bambini e ragazzi, in giro per le città con qualche maschera o trucco particolare, andare a bussare alle porte delle case recitando la solita frase:”dolcetto o scherzetto”. Ma ora si guarda avanti, si aspetta con ansia il Natale, il periodo dell’anno in cui le città, le case e i negozi si illuminano e le vetrine dei negozi sono piene di alberi, palline e altri addobbi.

Mercatini Natale 2021, Milano: date

Pronti a prendere carta e penna? Ecco tutte le date dei mercatini per voi che abitate a Milano:

Mercatini di Natale in Piazza Duomo da 26 novembre 2021 al 26 gennaio 2022;

da 26 novembre 2021 al 26 gennaio 2022; Natale nel Chiostro 2021 dall ‘ 11 2021 al 12 dicembre 2021;

dall 11 2021 al 12 dicembre 2021; Mercatini di Natale ai Bagni Misteriosi dal 4 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022;

dal 4 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022; Villaggio delle meraviglie dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022;

dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022; Fiera degli Oh Bej Oh Bej : dal 5 dicembre 2021 all’ 8 dicembre 2021;

: dal 5 dicembre 2021 all’ 8 dicembre 2021; Mercatino di Casa EMERGENCY dal 26 novembre 2021 al 24 dicembre 2021;

dal 26 novembre 2021 al 24 dicembre 2021; Mercatino del Banco di Garabombo dal 6 novembre 2021 al 7 gennaio 2022;

dal 6 novembre 2021 al 7 gennaio 2022; AF – L’Artigiano in Fiera dal 4 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021;

dal 4 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021; La Boutique dei Nasi Rossi dal 7 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021;

dal 7 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021; Green Christmas il 16 e 17 dicembre 2021;

il 16 e 17 dicembre 2021; Mercatino di Natale Fondazione Umberto Veronesi dal 12 dicembre 2021 23 dicembre 2021.

Mercatini Natale 2021: vicino Milano

Non ne avete abbastanza? Ecco quali mercatini potete trovare vicino Milano:

Mercatino di Natale a Villa Arconati FAR dall’11 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021: la Piccola Versailles alle porte di Milano a Castellazzo di Bollate;

dall’11 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021: la Piccola Versailles alle porte di Milano a Castellazzo di Bollate; Mercatini di Natale al Castello di Carimate dal 7 dicembre 2021 all’ 8 dicembre 2021: la magica location del Castello di Carimate (CO);

dal 7 dicembre 2021 all’ 8 dicembre 2021: la magica location del Castello di Carimate (CO); Città dei Balocchi a Como dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022;

dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022; Mercatini a Santa Maria Maggiore dal 6 dicembre 2021 all’8 dicembre 2021: nel borgo della Valle Vigezzo;

dal 6 dicembre 2021 all’8 dicembre 2021: nel borgo della Valle Vigezzo; Mercatini di Norimberga a Verona dal 12 novembre al 26 dicembre 2021.

