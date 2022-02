Città più sicure al mondo: la classifica 2022

Città più sicure al mondo: dove viaggiare

Dopo due anni esatti dall’inizio della pandemia da Covid-19 le cose stanno cambiando: piano piano i Paesi stanno nuovamente accogliendo i turisti e le regole dei vari green pass, tamponi e mascherine potrebbero addirittura essere un lontano ricordo nei prossimi mesi. Nel frattempo la compagnia assicurativa Berkshire Hathaway Travel Protection (Bhtp) ha reso pubblico la “State of Travel Insurance report” con la classifica delle città più sicure in cui viaggiare nel 2022. Dove andare allora in sicurezza?

Città più sicure al mondo: i dati

La classifica delle dieci città più sicure in cui viaggiare è stata fatta analizzando i posti più richiesti e ricercati attraverso i motori Expedia e American Express Travel a confronto con i dati di GeoSure Global, The Economist e con l’indice di crimine di Numbeo. La somma di questi dati ha permesso di stilare la top ten che vede al suo interno anche una città italiana, ossia Roma, visto che è anche il posto più ricercato su Google lo scorso anno. Lo scorso anno Economist ha stilato una classifica in cui però non appare alcuna città italiana: Milano e Roma appaiono nell’elenco rispettivamente al 27esimo e 29esimo posto, mentre per quanto riguarda la sicurezza ambientale la città meneghina era posizionata al quinto posto.

Città più sicure al mondo: la classifica

Ecco la classifica ufficiale delle dieci città più sicure al mondo in cui viaggiare quest’anno:

Montreal Amsterdam Tokyo Singapore Sydney Londra Barcellona Hong Kong Berlino Roma

Lo scorso anno invece il Safe Cities Index di Economist avevano preso in analisi 60 città nel mondo, classificate in base a 76 indicatori nell’ambito della sicurezza come quella digitale, sanitaria, delle infrastrutture e personale, oltre a quella ambientale, come vi abbiamo detto in precedenza.

Copenaghen Toronto con 82.2 punti Singapore con 80.7 punti Sidney con 80.1 punti Tokyo con 80.0 punti Amsterdam con 79.3 punti Wellington con 79 punti con 78.6 punti Melbourne con 78.6 punti Stoccolma con 78 punti

Sempre nella stessa chart a seguire trovavamo: