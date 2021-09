Qualche consiglio per rendere la Festa dei nonni un momento unico e un’occasione per viaggiare in famiglia.

La festa dei nonni ricorre in tutta Italia domani, il 2 ottobre. Non è accompagnata dal segno rosso sul calendario e ciò vuol dire che questa ricorrenza non permette di organizzare ponti o di stare a casa dal lavoro. Nulla vieta, però, di ritagliarsi mezza giornata, per rendere speciale l’evento ai nonni di casa o organizzare qualcosa per il fine settimana.

Per la Festa dei nonni, in alternativa, potete regalare loro un viaggio da fare da soli o con tutta la famiglia. Possono essere speciali i raduni, con tutti i nipotini e i figli, che spesso si fanno solo in occasioni speciali come gli anniversari di nozze o i compleanni.

Ecco 8 destinazioni perfette da visitare in ottobre con i nonni secondo Volagratis:

1. Umbria, Italia. A ottobre, Perugia ospita uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini: l’Eurochocolate. Questo festival internazionale, che quest’anno si terrà dal 18 al 27 ottobre, è interamente dedicato al cioccolato.

2. Piemonte, Italia. Bisogna fare tappa a Torino, che quest’anno, all’interno della Biblioteca Reale, espone al pubblico l’autoritratto di Leonardo Da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua scomparsa.

3. Budapest, Ungheria. Affacciata sul Danubio, è la città con il maggior numero di sorgenti termali del pianeta: ottima meta per rilassarsi e fare il pieno di storia.

4. Isole Eolie, Italia. Sono una meta perfetta per viaggiare in compagnia dei nonni, per unire buona cucina, visite culturali, panorami mozzafiato e natura. Lipari è l’ideale per chi vuole dedicarsi alle passeggiate tra gli edifici storici ereditati dalle varie dominazioni, Stromboli, Alicudi o Filicudi sono perfette per chi vuole immergersi nel verde, mentre Vulcano regala occasioni di relax tra acque calde e fanghi termali.

5. Hintertux, Austria. Qui c’è neve tutto l’anno e si può visitare la grotta più alta d’Europa, la Spannagelhöle.

6. Tulum, Messico. La riviera Maya regala una vacanza fatta di mare bellissimo, ma anche la possibilità di esplorare una zona ricchissima di reperti archeologici.

7. Santa Barbara, California. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti e non distante da Los Angeles, Santa Barbara si trova sulla California Wines Road e si sta facendo strada nel mercato enologico internazionale.

8. Zermatt, Svizzera. Il Cervino dall’altra parte del confine è ancora più fascinoso. Da non perdere il Museo del Cervino, che, nato nel 2006, ospita al suo interno la ricostruzione di un villaggio alpino del passato, le testimonianze delle imprese sportive che hanno caratterizzato la zona.