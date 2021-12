Capodanno 2022: come festeggiare

Mancano esattamente due mesi all’arrivo del capodanno, avete già pensato a come festeggiare e a dove trascorrere questi giorni di vacanza tanto attesi? Come dice un detto, se fai fai una cosa a capodanno la fai tutto l’anno, quindi mettete in atto la vostra più fervida fantasia e pensate a cosa vorreste fare tutto l’anno. Alcuni penseranno di voler stare in vacanza tutto l’anno, ma ahimè non si può, quindi cambiate pensiero, la vacanza potete comunque concedervela e noi vogliamo darvi qualche suggerimento. Per approfittare del low cost, dovreste iniziare davvero a pensarci da adesso in modo da non arrivare impreparati e con qualche soldo in più risparmiato da spendere ovunque voi decidiate di andare. Pronti con carta e penna? Venite a scoprire i nostri consigli.

Viaggi low cost Capodanno: dove andare

Siete pronti a scoprire con noi quali sono i viaggi low cost più gettonati per questo capodanno in arrivo? Dovete prepararvi, anche e purtroppo, ai gruppi su watsapp in cui verrete inseriti inconsapevolmente e dove la domanda di rito sarà una e una sola: che si fa a capodanno? Per evitare che queste chat diventino infinite, fatevi trovare preparati e con tante idee da proporre, riuscirete sicuramente a trovarne una che metta tutti d’accordo. Noi, dal canto nostro, siamo qui per darvi qualche spunto, pronti? Dovete solo decidere se rimanere in Italia oppure no, intanto date un’occhiata alle nostre proposte:

Barcellona: Volo + 2 notti, dal 31 dicembre al 2 gennaio a partire da 281 euro a persona Budapest: Volo + 2 notti, dal 31 dicembre al 2 gennaio a partire da 454 euro a persona Roma: Volo + 3 notte, dal 31 dicembre al 3 gennaio a partire da 300 euro a persona Napoli: Volo + 3 notte, dal 31 dicembre al 3 gennaio a partire da 250 euro a persona, avrete anche il tempo di visitare e ammirare i famosi presepi Firenze: Volo + 3 notte, dal 31 dicembre al 3 gennaio a partire da 200 euro a persona.

Affrettatevi, affrettatevi, affrettatevi! Più tempo aspetterete per prenotare, più diminuiranno le occasioni che troverete.

Capodanno 2022: altre idee per festeggiare

Oltre a viaggiare in Italia o in Europa, esistono altri modi per festeggiare; avete mai pensato di festeggiare a casa, oppure andare in montagna e magari affittare una baita in cui trascorrere le vostre giornate tra il caldo del camino e il freddo della neve in cui lanciarvi con i vostri scii. Esistono davvero tante idee per festeggiare e fare in modo che questi spensierati giorni di vacanza restino indelebili nella vostra memoria, dovete solo raggruppare qualche amico, mettere da parte qualche soldo e lasciarvi trasportare dall’euforia di salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo con la speranza che porti solo gioie, serenità e felicità, e perché no, anche qualche soldo in più!

