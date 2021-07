Vacanze Estive 2021: i posti più divertenti in cui andare

L’estate è arrivata e dopo esserci lasciati alle spalle esami di maturità, universitari e il lavoro possiamo iniziare a pensare alle nostre meritate vacanze estive per questo 2021 cercando, insieme voi e per voi, i posti più divertenti in cui andare. Ovviamente con la situazione delicata che stiamo vivendo a causa del covid-19 i viaggi dovranno essere fatti in sicurezza e seguendo norme e indicazioni che ci vengono date dal ministero della salute. Se non avete idee, e nemmeno il tempo per pensarci, fidatevi di noi, continuando a leggere troverete qualche spunto per le vostre vacanze, non ve ne pentirete, vi manderemo nei posti più divertenti.

Vacanze Estive 2021 i posti più divertenti: Ibiza

Iniziamo subito col botto portandovi nella capitale della movida per eccellenza, Ibiza. Qui potrete trascorrere le giornate tra il mare, i pool party, gli aperitivi sulla spiaggia e le serate in discoteca. Se siete un bel gruppo forse è meglio, vi divertirete di più non escludendo, ovviamente, la possibilità di fare nuove amicizie. Mi raccomando, viaggiate, viaggiate e ancora viaggiate, ma non dimenticando mai il buon senso.

Vacanze Estive 2021 i posti più divertenti: Mykonos

Altra tappa imperdibile è la bella e incantata Mykonos con i suoi sfondi mozzafiato che ha fatto da background a diversi film, anche italiani. Non mancheranno attività, feste e aperitivi che vi faranno trascorrere delle ore in spensieratezza in compagnia dei vostri amici. Se conoscerete qualcuno del posto, potrete approfittarne per scoprire le bellezze che questa terra regala ai suoi abitanti e ai suoi visitatori.

Vacanze Estive 2021 i posti più divertenti: Lisbona

La capitale del Portogallo non può mancare nel nostro elenco. Lisbona è una città d’arte, di bellezza, di musica, di buon cibo e buon vino. Non mancano gli artisti di strada che, tra una passeggiata e l’altra, allietano i passanti regalando loro un sorriso, un pezzo di arte, un pezzo di cultura o un pezzo di storia.

Vacanze Estive 2021 i posti più divertenti: Croazia

Se non avete ancora avuto modo di andarci, approfittate di queste vacanze e partite alla volta della Croazia. Ha tantissimo da regalare ai visitatori, natura, paesaggi e divertimento a portata di mano e al vostro servizio. Non sempre è consigliata, a mio parere erroneamente; fate la differenza, andateci, vivetevela, godetevela e prendetevi tutto quello che di divertente c’è.

Vacanze Estive 2021 i posti più divertenti: Sardegna

Per finire il nostro viaggio, ultima tappa è la Sardegna. Orgoglio tutto italiano, meta ambita di turisti, vip e nip, che decidono di trascorrere le loro vacanze in un paradiso terrestre, tra paesaggi, mare, natura e tanto divertimento. Non mancano le discoteche in cui potrete andare a trascorrere le vostre serate ballando fino alle prime luci del mattino.