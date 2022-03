Il 31 marzo dovrebbe terminare l’emergenza sanitaria. Questa possibilità che si fa sempre più concreta in base al calo dei contagi giornalieri in tutta Italia, porterà dei cambiamenti nella vita di tutti noi. Prima di tutto il super green pass servirà sempre meno: possibile dunque tornare a mangiare all’aperto in bar e ristoranti senza doverlo esibire; nei locali al chiuso invece dovrebbe rimanere, così come per attività sportive, fiere, feste e spettacoli. Lo terranno anche gli alberghi per evitare che i turisti, altrimenti, si direzioni altrove; ed è proprio in ambito turistico che potrebbero arrivare le novità più interessanti.

Aprile sarà il mese in cui si tornerà a viaggiare con maggiore tranquillità, evitando le zone di guerra e i focolai di contagio Covid. A partire dal primo di aprile non servirà più la certificazione per viaggiare con qualsiasi mezzo (aerei, treni e bus). Anche chi non è vaccinato, quindi, o non ha un certificato di guarigione ottenuto negli ultimi sei mesi, potrà spostarsi senza restrizioni di sorta. Tutto questo avrà un effetto positivo sul turismo che si prepara già alle prenotazioni per le vacanze di Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile. Dovremmo ancora portare le mascherine sui mezzi di trasporto come in tutti gli altri luoghi chiusi ma le dinamiche cambieranno in ogni caso e la speranza è che a breve verrà eliminato ogni tipo di restrizione. Anche molti altri Paesi prima chiusi si stanno riaprendo al turismo.

Da marzo 2022 per chi entra in Italia da Paesi fuori dall’Unione Europea sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo e non dovrà più rispettare la quarantena. Noi, invece, potremmo viaggiare ovunque, compatibilmente con le normativi dei Paesi in cui staremo andando a spostarci. Escluse le zone di guerra, nessun problema in Europa in ogni caso.

Rimarranno – per il momento – ancora i corridoi Covid Free come le Maldive o le Mauritius, per garantire ancora un turismo libero e sicuro. In molti Paesi non sarà più richiesta la quarantena in entrata o il tampone ma per esserne certi ti conviene verificare sul sito del Ministero degli Esteri. Buon Viaggio Amici!