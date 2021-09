Week end d’autunno: dove andare per godersi il mare

L’estate è finita da poco, anche se, caldo permettendo, potremmo ancora andare a fare qualche bagno a mare. Oggi, pensate un po’, ci siamo svegliati con la voglia di mare e di organizzare un weekend d’autunno in quelle mete in cui possiamo goderci il mare. Chi è nato e cresciuto in un posto di mare non può non sentirne la mancanza e quindi, se per il lavoro si è stati costretti a trasferirsi in un luogo in cui il mare non c’è, approfittate dei weekend disponibili e raggiungetelo. Ecco i nostri consigli.

Week and d’autunno: le mete di mare

La stagione dell’autunno è un po’ strana perché ancora non fa il freddo invernale ma nemmeno il caldo estivo. Se si vuole partire per un weekend, però, si deve organizzare tutto nei dettagli a partire dalla scelta della meta. Se, come noi, non potete stare lontano dal mare e volete raggiungerlo ogni volta che ne avete l’opportunità, ecco le mete in cui dovete andare:

Cefalù, Sicilia: le spiagge siciliane sono tutte meravigliose, ma Cefalù è una località davvero incantevole con le sue acque cristalline e il panorama mozzafiato.

Caminia, Calabria: l'incantevole spiaggia sul litorale ionico è ricca di insenature suggestive e offre ai turisti acque pulitissime e spiagge dorate.

Palinuro, Campania: lo spettacolo visivo è incredibile e la spiaggia è costellata da grotte e insenature.

Cattolica, Emilia Romagna : l'offerta turistica è soddisfacente da tutti i punti di vista e la giornata in spiaggia è spesso allietata da una simpatica animazione.

Fetovaia, Isola d'Elba: tra le più belle spiagge dell'isola, offre ai turisti sabbia bianchissima e acque limpide.

Week end d’autunno: quando partire

L’ultimo prezioso consiglio che sentiamo di darvi oggi riguarda il periodo adatto in cui partire. Considerando che ormai l’autunno non dura molto perchéé l’inverno e il freddo tendono ad arrivare sempre prima, il consiglio che vi diamo è di partire preferibilmento entro la seconda settimana del mese di ottobre di modo che potrete ancora trovare un mare accogliente, caldo e in cui fare un bel bagno.

