Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità riportate nel rapporto di Save the Children pubblicato a novembre 2026, il 24,7% delle donne di almeno 15 anni ha subito nella vita violenza fisica o sessuale da parte del partner: circa 682 milioni di donne nel mondo, quasi una su quattro. Considerando solo gli ultimi dodici mesi, la quota scende all’11,4%, cioè oltre 300 milioni di vittime.

I dati Unicef rivelano che un bambino su quattro, circa 610 milioni, vive con una madre che nell’ultimo anno ha subito violenza psicologica, fisica o sessuale dal partner. Le ricerche citate dall’organizzazione dimostrano che crescere in una famiglia segnata dalla violenza aumenta il rischio di problemi emotivi e comportamentali nei minori, con possibili effetti anche sullo sviluppo fisico e cognitivo, sul rendimento scolastico, sulla concentrazione e sulle relazioni sociali.

Save the Children sottolinea che i figli vanno considerati vittime di violenza assistita anche quando non assistono direttamente agli episodi, poiché vivono comunque le conseguenze nella tensione e nella paura quotidiana. L’organizzazione evidenzia tuttavia che non si tratta di un destino inevitabile: un rapporto stabile e affettuoso con un adulto di riferimento, una rete di sostegno adeguata e interventi tempestivi possono attenuare le conseguenze negative e ridurre i rischi per lo sviluppo.

L’incidenza in Italia: 6,4 milioni di donne e il ruolo della gravidanza

Secondo l’indagine Istat del 2025, nel nostro Paese circa 6,4 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito nella vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale. I dati, elaborati da Save the Children nel rapporto pubblicato a novembre 2026, mostrano come il fenomeno interessi una quota significativa della popolazione femminile.

Tra le donne che hanno o hanno avuto una relazione di coppia, il 12,6% ha subito dal partner violenza fisica o sessuale, il 17,9% violenza psicologica e il 6,6% violenza economica. Emerge quindi un quadro articolato in cui le diverse forme di abuso spesso si sovrappongono all’interno del contesto familiare.

Un aspetto particolarmente critico riguarda la gravidanza. Tra le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner o dall’ex, il 9,1% l’ha vissuta proprio durante l’attesa di un figlio. Per la maggior parte di loro (65,8%) l’intensità della violenza è rimasta invariata rispetto al periodo precedente.

Tuttavia, per il 13,1% la violenza è iniziata proprio in quel momento, mentre per il 6,9% è aumentata. Questi dati evidenziano come la gravidanza non rappresenti un fattore protettivo e possa anzi costituire un momento di maggiore vulnerabilità per alcune donne.

I figli esposti: frequenza, effetti osservati e rischio percepito

Tra le madri vittime di violenza da parte del partner attuale o dell’ex che hanno figli, il 44,3% riferisce che i bambini hanno assistito agli episodi spesso o qualche volta. L’11,1% dichiara che i minori hanno subito direttamente la violenza con la stessa frequenza, mentre un ulteriore 9,5% indica che ciò è accaduto raramente. Nel 94% dei casi si tratta di figli minorenni.

L’8,3% delle madri ha avuto paura che la vita del bambino fosse in pericolo, un dato che evidenzia la gravità percepita delle situazioni.

Anche quando i figli non vedono direttamente gli episodi, Save the Children li considera vittime di violenza assistita, poiché vivono quotidianamente in un clima di tensione e paura che ne condiziona lo sviluppo.

Le madri riportano diversi cambiamenti nei comportamenti dei figli dopo l’esposizione alla violenza:

Il 40% segnala ansie e paure eccessive

Il 28% una maggiore irrequietezza

Il 18,6% osserva difficoltà nel sonno, con risvegli frequenti o problemi ad addormentarsi

Il 12,5% nota comportamenti aggressivi

L’11% indica problemi scolastici

Un altro 11% disturbi dell’alimentazione

Nel 6,2% dei casi compare l’enuresi notturna

Il 36,2% delle madri dichiara di non aver notato cambiamenti, un dato che sottolinea come l’impatto possa manifestarsi in modi meno evidenti o essere sottovalutato.

Le tipologie di caso definite da Istat: cinque profili e coinvolgimento dei minori

L’Istat ha classificato le donne vittime di violenza in cinque gruppi distinti, utilizzando come criteri la gravità degli episodi subiti, le modalità di emersione del fenomeno e i percorsi intrapresi per uscirne. In tutti e cinque i profili individuati emerge con chiarezza la presenza di bambini che hanno assistito o subito direttamente violenza.

Il gruppo che raccoglie le situazioni di maggiore gravità rappresenta il 6% del totale. In questo segmento, l’87,2% delle madri ha dichiarato di aver temuto concretamente per la vita dei propri figli. Nell’87,8% dei casi i minori hanno assistito agli episodi di violenza, mentre nel 25,1% li hanno subiti in prima persona.

Il gruppo più numeroso, che costituisce il 45% del campione totale, si caratterizza per una presenza significativamente più alta di donne giovani e per una minore capacità di riconoscimento della violenza come reato. Solo il 40,5% delle donne in questo segmento identifica gli episodi subiti come reato, il 46% li considera molto gravi ma non configurabili come tali, mentre il 12,1% li descrive semplicemente come “qualcosa che è successo”.

Quasi la metà delle vittime (43,6%) non ha condiviso l’esperienza con nessuno. Appena il 4,7% ha sporto denuncia e, tra queste, il 63,7% l’ha successivamente ritirata. Anche in questo profilo il coinvolgimento dei minori è rilevante: nel 38,6% dei casi hanno assistito alla violenza, mentre nel 14,2% l’hanno subita direttamente.

Per Save the Children la violenza contro le donne si configura sistematicamente anche come violenza contro l’infanzia. L’organizzazione sottolinea la necessità di interventi di prevenzione e sensibilizzazione mirati alle donne più giovani, insieme a politiche integrate che tutelino contemporaneamente madri e figli.