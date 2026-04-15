Voucher sport Lazio 2026: fino a 500 euro per i giovani, come fare domanda

Il voucher sport 2026 è un contributo regionale promosso dalla Regione Lazio per favorire l’accesso alle attività sportive tra i più giovani. L’importo previsto arriva fino a 500 euro ed è destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Per ottenere il bonus occorre essere residenti nel Lazio e presentare un ISEE non superiore a 50.000 euro. Si tratta di una soglia piuttosto ampia, che consente a una platea estesa di famiglie di rientrare nel beneficio e di accedere concretamente all’offerta sportiva territoriale.

Lo strumento è pensato per ridurre le barriere economiche che limitano la pratica sportiva giovanile, rendendo più semplice iscriversi a corsi e discipline presenti sul territorio regionale.

Le scadenze e la procedura: domanda online su Sport e Salute

Le domande per il voucher sport Lazio si sono aperte il 13 aprile 2026 e rimarranno attive fino al 13 maggio 2026. La procedura si svolge esclusivamente online attraverso il portale di Sport e Salute, ente gestore dell’iniziativa.

Per presentare la richiesta è necessario rispettare i requisiti di base: residenza nel Lazio, ISEE sotto i 50.000 euro e iscrizione a uno dei corsi sportivi disponibili sul territorio regionale. La domanda va inviata entro la scadenza indicata.

Una volta ottenuto il voucher, le famiglie possono scegliere liberamente tra le attività sportive presenti nell’offerta regionale, garantendo flessibilità nella scelta del percorso più adatto alle esigenze dei ragazzi.

L’offerta 2026: numeri, copertura territoriale e crescita sul 2025

Il voucher sport Lazio 2026 si appoggia su un’offerta ampliata in modo consistente. Sul territorio regionale sono disponibili 5.454 corsi sportivi, erogati da 1.961 associazioni e realtà sportive, distribuite su 2.620 impianti attivi. Complessivamente, il sistema mette a disposizione 366.054 posti per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

L’incremento rispetto al 2025 è del 36%, segno di una domanda crescente e di una rete sportiva più strutturata. La copertura territoriale raggiunge 217 Comuni del Lazio, rendendo il voucher accessibile anche in aree lontane dalle grandi città.

Questa capillarità garantisce a studenti e famiglie la possibilità di scegliere attività sportive vicine al proprio domicilio, riducendo barriere logistiche ed economiche.

Le condizioni d’uso: ore minime, flessibilità e inclusione

Il voucher sport Lazio richiede una partecipazione minima di 3 ore mensili al corso sportivo scelto. Questa soglia scende a 1 ora al mese per ragazzi con disabilità, rendendo la misura più accessibile e inclusiva.

Le famiglie possono distribuire le attività tra fino a tre diverse associazioni sportive, aumentando la flessibilità del percorso. Una volta ottenuto il contributo, si può scegliere liberamente tra le discipline disponibili sul territorio regionale.

Queste condizioni favoriscono la continuità della pratica sportiva e permettono di personalizzare l’esperienza in base alle esigenze individuali, combinando diverse attività nel corso dell’anno.

Le novità operative: QR code e semplificazioni per famiglie e società

L’edizione 2026 del voucher sport introduce semplificazioni concrete nella gestione delle presenze. Il controllo avviene tramite QR code giornaliero, che richiede una sola scansione per validare la partecipazione.

Questo meccanismo elimina passaggi burocratici e velocizza le operazioni per famiglie e associazioni sportive. L’obiettivo dichiarato è rendere l’utilizzo del contributo più immediato, riducendo adempimenti e semplificando la documentazione richiesta sia a chi riceve il voucher sia a chi eroga i corsi.