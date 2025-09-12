X Factor 2025: giuria rinnovata e finalissima in piazza a Napoli

X Factor 2025 accende nuovamente i riflettori sul panorama televisivo italiano, confermandosi come uno degli show musicali più seguiti dal pubblico giovanile. Il talent show, che da anni rappresenta un trampolino di lancio per giovani artisti emergenti, torna con una formula rinnovata e importanti novità. StudentVille accompagna studenti e neolaureati nella scoperta di tutte le informazioni essenziali su questo evento imperdibile della stagione televisiva.

Il percorso del talent: dalle audizioni alla finalissima napoletana

Il format di X Factor 2025 mantiene la struttura consolidata che caratterizza il talent show: Audizioni, Bootcamp, Live e finalissima. Il percorso degli aspiranti artisti inizia con le audizioni televisive, dove i concorrenti si presentano davanti alla giuria per conquistare il primo pass.

Segue la fase dei Bootcamp, momento cruciale di selezione che determina i finalisti per i Live Show. La competizione culmina il 4 dicembre con la finalissima in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, evento gratuito co-organizzato con il Comune di Napoli che trasforma una delle piazze più iconiche d’Italia in un palcoscenico musicale a cielo aperto.

La giuria rinnovata e il ritorno di Giorgia alla conduzione

Il tavolo dei giudici presenta una formazione completamente rinnovata che promette di portare freschezza e competenze diverse al talent show. Achille Lauro conferma la sua presenza, mantenendo il suo stile creativo e la capacità di stupire con scelte artistiche innovative. Accanto a lui si siedono Jake La Furia e Paola Iezzi, che portano la loro esperienza nel panorama musicale italiano.

La vera novità è rappresentata dall’arrivo di Francesco Gabbani, al suo debutto assoluto come giudice in un talent show. Il cantautore lucchese, forte della sua esperienza artistica e della capacità di spaziare tra generi musicali diversi, promette di trasmettere competenza tecnica e sensibilità artistica ai nuovi talenti in gara.

Alla conduzione viene riconfermata Giorgia, dopo il successo della sua prima stagione. La cantante romana non si limita al ruolo di presentatrice, ma diventa un punto di riferimento emotivo per i concorrenti, offrendo supporto nel backstage e raccogliendo le emozioni dei partecipanti durante le fasi più intense del percorso.

La programmazione televisiva e le modalità di accesso

Il talent show va in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, con replica disponibile in modalità on demand e attraverso la piattaforma Sky Go per la massima flessibilità di visione. Dal 16 settembre, X Factor 2025 approda anche in chiaro ogni martedì alle 21:30, garantendo l’accesso gratuito al programma per tutti gli spettatori senza abbonamento.

Questa doppia programmazione consente una copertura completa del pubblico, offrendo soluzioni diverse per seguire l’evoluzione dei concorrenti.