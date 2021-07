Libri da leggere per farsi una cultura: i testi imprescindibili

Durante le vacanze si ha maggior tempo libero a disposizione da dedicare alla lettura. Un buon libro è, infatti, il compagno di viaggio ideale da sfruttare sia sotto l’ombrellone sia durante gli interminabili percorsi in auto o in treno. In particolare, esistono dei libri imprescindibili che devono far parte del proprio bagaglio culturale e che quindi bisogna leggere almeno una volta nella vita per farsi una cultura. La lista è, ovviamente, lunghissima ma noi vi segnaliamo quelli davvero imperdibili!

Se ancora non avete scelto il libro da leggere durante le vacanze estive, date uno sguardo a questa lista di testi che accresceranno il vostro bagaglio culturale.

Anna Karenina (Lev Tolstoj)

Il romanzo cult di Tolstoj, pubblicato per la prima volta alla fine dell’Ottocento, riesce a spiegare come gli esseri umani sono tanto interessanti quanto degni di compassione. Secondo i sondaggi, il libro occupa il primo posto fra i romanzi imprescindibili di tutti i tempi e di tutte le letterature.

Moby Dick (Herman Melville)

Il libro, a metà tra un thriller e un’opera classica, racconta l’epico inseguimento alla famosissima balena Moby Dick. Nella trama Melville ha voluto inserire, inoltre, molte digressioni e descrizioni inerenti alla zoologia metafisica.

Cent’anni di solitudine (Gabriel García Márquez)

Si tratta di una grande saga familiare in cui viene descritto l’intricato albero genealogico dei Buendia fra matrimoni, nascite, morti e anche qualche resurrezione.

Lolita (Vladimir Nabokov)

È uno dei migliori romanzi sulla passione mai scritti nella storia. Quando fu pubblicato il libro si gridò allo scandalo in quanto Nabokov ebbe il coraggio di descrivere la storia amorosa tra una uomo adulto ed una ragazza minorenne.

Il Conte di Montecristo (Alexandre Dumas)

Si tratta di un romanzo avvincente e pieno di colpi di scena. Dumas riesce a condensare in un unico testo amori, intrighi, amicizie, inganni, viaggi per mezza Europa, vendette ed eroismi.