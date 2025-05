ARF! Festival 2025: Roma torna a essere la capitale dei fumetti dal 23 al 25 maggio

Questo weekend la Pelanda del Mattatoio e la Città dell’Altra Economia di Roma ospiteranno l’undicesima edizione di ARF! Festival, l’evento che celebra con passione e originalità il mondo del fumetto. Nato nel 2015, il Festival è diventato in breve tempo uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla Nona Arte, attirando oltre 15.000 visitatori ogni anno. Anche in questa edizione 2025, che si terrà dal 23 al 25 maggio, ARF! promette un programma ricchissimo di ospiti, mostre, musica e iniziative dedicate a professionisti, appassionati e famiglie. Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

Mostre, ospiti e novità

Il manifesto di ARF! 2025 è firmato da Davide Toffolo, che sarà protagonista anche di una grande mostra retrospettiva e di un concerto gratuito sabato 24 maggio con i suoi Tre Allegri Ragazzi Morti. L’apertura musicale sarà affidata venerdì 23 maggio a Piotta, che ripercorrerà 25 anni di carriera musicale con un live che integra musica e visual art.

Sul fronte delle esposizioni, ARF! presenta sette mostre, a partire da “Ahora y para siempre HEROÍNAS” delle fumettiste Belén Ortega e Mirka Andolfo, presente fino al 12 luglio nella Sala Dalì di Piazza Navona, grazie alla collaborazione con l’Instituto Cervantes di Roma. Si aggiungono le personali di Tony Sandoval (Creature d’ombra e tempesta), Jon McNaught (Dentro e fuori scena), e una collettiva dedicata a giovani talenti emergenti, come SantaMatita e Nicoz Balboa.

Best Nine, BookShow e Lectio Magistralis

Tra le novità di quest’anno spicca BEST NINE, un nuovo format che mette in mostra le prime 24 tavole di 9 opere di 9 autori internazionali, con firmacopie e presentazioni dedicate. Tra gli artisti selezionati: Becky Cloonan, Thierry Martin, David B., Bryan Talbot, Danijel Žeželj, Gigi Cavenago e altri.

Le Lectio Magistralis si terranno nella Sala TALK, cuore del Festival, con tre grandi protagonisti: Bryan Talbot, David B. e Jon McNaught, che approfondiranno i linguaggi del fumetto contemporaneo, la narrazione illustrata e il rapporto tra disegno e realtà.

Largo ai giovani (e ai più piccoli)

L’area ARF! Kids, pensata per bambini e famiglie, torna con laboratori creativi, incontri con autori dell’editoria per l’infanzia, letture animate e attività ludico-didattiche sempre molto partecipate.

Nel frattempo, l’area Self ARF! raddoppia e ospita ben 70 realtà del mondo dell’autoproduzione e della microeditoria indipendente, rendendola la più grande del genere in Italia. A questo si aggiunge Job ARF!, con colloqui professionali per giovani autori e oltre 6.000 portfolio ricevuti nelle edizioni precedenti.

Anche le Masterclass si confermano appuntamenti imperdibili per gli aspiranti fumettisti, con lezioni tenute da nomi d’eccellenza come Emiliano Mammucari (RUFA), Eleonora Carlini (Scuola Internazionale di Comics), Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (NABA).

Infine, fedele alla sua vocazione etica, quest’anno ARF! sceglie Open Arms come partner solidale. Durante il Festival, 15 frisbee saranno illustrati dal vivo da artisti dell’area SELF e poi messi all’asta per sostenere le attività della ONG.