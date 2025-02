Concerti AC/DC 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti AC/DC 2025

Gli AC/DC sono pronti per un nuovo tour ed una serie di concerti che terranno nel corso del 2025. Pronti a infiammare i palchi con la loro leggendaria energia, la band australiana, icona dell’hard rock, ha appena annunciato le nuove date che promettono di richiamare i fan da ogni angolo del mondo.

L’occasione perfetta per chi sogna da tempo di ascoltare dal vivo brani immortali come Thunderstruck, Highway to Hell e Back in Black. Ecco tutte le informazioni su date, biglietti e scaletta!

Proprio ieri la band ha annunciato le date del tour europeo, “Power Up”, che la porterà, tra gli altri stati, anche in Italia, per un’unica data imperdibile. Si tratta del 20 luglio 2025 ad Imola, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Il primo concerto del tour è in programma il 26 giugno a Praga, nella Repubblica Ceca, e segnerà l’inizio di una serie di show che porteranno la leggendaria band tra Germania, Polonia, Spagna e non solo. Il tour si concluderà il 21 agosto a Edimburgo, in Scozia.

Queste tutte le date dell’European Tour degli AC/DC:

26 Giugno – Praga, Repubblica Ceca @ Airport Letňany

30 Giugno – Berlino, Germania @ Olympiastadion

04 Luglio – Varsavia, Polonia @ PGE Narodowy

08 Luglio- Düsseldorf, Germania @ Open Air Park Düsseldorf

12 Luglio – Madrid, Spagna @ Metropolitano Stadium

24 Luglio – Tallinn, Estonia @ Song Festival Grounds

28 Luglio – Gothenburg, Svezia @ Ullevi

05 Agosto – Oslo, Norvegia @ Bjerke Racecourse

09 Agosto – Parigi, Francia @ Stade De France

17 Agosto – Karlsruhe, Germania @ Messe Karlsruhe

21 Agosto – Edinburgo, Scozia @ Murrayfield Stadium

Dove comprare i biglietti

Iniziamo con il dato fondamentale: i biglietti per la data di Imola saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 7 febbraio. Quindi, vi consigliamo di tenervi pronti e procedere con l’acquisto il prima possibile per non vederveli soffiare sotto il naso. Al momento, non si hanno informazioni certe circa il prezzo. Dovremo attendere ancora pochi giorni per scoprirlo.

Un altro dato certo è il sito sul quale acquistarli, ovvero TicketOne. Potreste iscrivervi al servizio gratuito di Ticket alert per rimanere informati tramite e-mail sull’inizio della vendita.

La scaletta dei c oncerti degli AC/DC nel 2025

Al momento, la scaletta ufficiale dei concerti degli AC/DC relativa al 2025 non è stata ancora rivelata, ed è probabile che verrà svelata solo con l’inizio del tour. Tuttavia, i fan possono aspettarsi un mix di grandi classici e, forse, qualche sorpresa.

Difficilmente mancheranno brani indimenticabili come Thunderstruck, Back in Black, Highway to Hell, You Shook Me All Night Long e T.N.T. Altrettanto probabilmente accompagnati da pezzi tratti dall’ultimo album, Power Up, risalente al 2020. Per farvi un’idea generale, quella riportata sotto è la set list del 2024.

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock ‘n’ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Leggi anche:

Foto apertura via pagina Facebook AC/DC