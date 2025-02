Concerti Kings of Leon 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Kings of Leon 2025

I Kings of Leon torneranno ad esibirsi in Italia (dopo ben otto anni) nel corso del 2025 con un concerto che terranno durante il festival “La Prima Estate”. La rock band statunitense formata a Nashville, Tennessee, nel 1999 e composta dai fratelli Caleb (voce e chitarra), Nathan (batteria) e Jared Followill (basso), insieme al cugino Matthew Followill (chitarra) è conosciuta ed apprezzata per la propria musica che fonde elementi di rock alternativo, southern rock e garage rock. Il gruppo, che ha raggiunto la fama internazionale con brani come “Sex on Fire” e “Use Somebody”, ha in programma nella nostra penisola una sola data. Di seguito vi diamo qualche info su dove e come acquistare i biglietti e sulla possibile scaletta.

Nel momento in cui scriviamo, l’unico dato certo è che i Kings of Leon si esibiranno, nella loro unica data italiana, nell’ambito del festival musicale La Prima Estate, che si svolge a Lido di Camaiore, in Toscana, nel Parco Bussola Domani, a soli 50 metri dal mare. L’edizione 2025 si terrà dal 20 al 22 giugno con, ogni sera, a partire dalle 18:30, quattro concerti di artisti e band internazionali provenienti dalle scene indie, rock classico e dance.

La line-up di quest’anno prevede nomi di spicco. Oltre i Kings of Leon, saranno presenti anche Air, St. Vincent, Mogwai, TV on the Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester e la Milano Elettrica. In questo momento, però, non è ancora stato ufficializzato il programma giornaliero né, di conseguenza, la data dell’esibizione della band, che potrebbe salire sul palco il 20, il 21 o il 22 giugno.

Dove comprare i biglietti

Così come si legge sul sito del Festival, Ticketone è l’unico circuito autorizzato alla vendita per tutti i concerti de “La Prima Estate”. Il consiglio spassionato è quello di acquistare i ticket esclusivamente sul sito per non incorrere in truffe o raggiri, come incappare in biglietti falsi, prezzi dalle cifre esorbitanti o altro.

Ci sono a disposizione diverse tipologie di biglietto. Quello denominato “Posto in Piedi” permette di accedere a tutte le aree del festival, dal palco principale alle zone food & beverage. Nonché a tutte le attività previste. In aggiunta è previsto il biglietto “Settore Garden – Posto in Piedi”, che però è disponibile in numero limitato.

In offerta proprio in questi giorni, dal 31 gennaio al 6 febbraio, c’è la possibilità di acquistare il 3 DAYS PASS al costo di €100,00 + Prevendita.

Le attuali disponibilità su Ticketone prevedono:

Il biglietto Garden – Posto In Piedi ( 3DAYS PASS) al prezzo di € 172,50

€ 172,50 Il biglietto Posto In Piedi ( 3DAYS PASS) al prezzo di € 115,00

La scaletta dei concerti dei Kings of Leon 2025

Naturalmente è ancora troppo presto per conoscere la scaletta ufficiale del concerto dei Kings of Leon del 2025. Ma, per farci un’idea di quelli che potrebbero essere i brani che eseguiranno sul palco del Festival, possiamo ipotizzare che sia simile a quella dei concerti del 2024. Il loro singolo più celebre è senza dubbio “Sex on Fire” (2008), una hit che, insieme a “Use Somebody”, ha consacrato la band a livello globale. Dallo stesso album, Only by the Night, provengono anche “Notion” e “Closer”, brani amatissimi dai fan che quasi sicuramente faranno parte della scaletta.

Ballerina Radio

The Bucket

The Bandit

On Call

Nowhere to Run

Manhattan

Razz

My Party

Sex on Fire

Revelry

Beautiful War

Pyro

The End

Supersoaker

M Television

Back Down South

Mustang

Molly’s Chambers

WALLS

Waste a Moment

Find Me

Seen

Closer

Rainbow Ball

Knocked Up

Use Somebody

La discografia dei Kings of Leon

Questa è la discografia aggiornata degli album registrati in studio:

2003 – Youth and Young Manhood

2004 – Aha Shake Heartbreak

2007 – Because of the Times

2008 – Only by the Night

2010 – Come Around Sundown

2013 – Mechanical Bull

2016 – WALLS

2021 – When You See Yourself

2024 – Can We Please Have Fun

