Concerti Nick Cave 2025: date, biglietti e scaletta

Quattro concerti in Italia. Ecco tutte le informazioni su biglietti, tappe e scaletta dei prossimi appuntamenti di Nick Cave nel 2025.

Nick Cave ha annunciato quattro concerti in Italia per l’estate 2025, nell’ambito del suo tour europeo. A differenza delle esibizioni con i Bad Seeds, questa volta sarà accompagnato dal bassista dei Radiohead, Colin Greenwood.

Le date italiane del tour annunciate sono queste:

17 luglio 2025 : Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone, ore 21:00

: Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone, ore 21:00 19 luglio 2025 : Anfiteatro degli Scavi di Pompei, ore 21:00

: Anfiteatro degli Scavi di Pompei, ore 21:00 21 luglio 2025 : Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma, ore 21:00

: Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma, ore 21:00 22 luglio 2025: Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma, ore 21:00

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 31 gennaio alle ore 10:00 sul sito ufficiale di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. I prezzi varieranno in base al posto e alla visibilità scelti.

Scaletta dei concerti: cosa aspettarsi dal live di Nick Cave nel 2025

Durante questi concerti, Nick Cave e Colin Greenwood eseguiranno brani celebri che hanno segnato la carriera dell’artista, inclusi pezzi tratti dall’ultimo album “Wild God”, pubblicato lo scorso anno e nominato ai Grammy. Questo album, il diciottesimo in studio per Cave, combina sperimentazioni audaci con una narrazione coinvolgente.

Tra i brani più noti che potrebbero essere eseguiti dal vivo figurano “Into My Arms” (1997), una ballata romantica e malinconica tratta dall’album “The Boatman’s Call”, e “The Mercy Seat” (1988), uno dei classici del repertorio di Nick Cave & The Bad Seeds.

Questa la scaletta dell’ultimo concerto italiano di Nick Cave (Milano, 20 ottobre 2024):

Frogs

Wild God

Song of the Lake

O Children

Jubilee Street

From Her to Eternity

Long Dark Night

Cinnamon Horses

Tupelo

Conversion

Bright Horses

Joy

I Need You

Carnage

First Rescue Attempt

Red Right Hand

The Mercy Seat

White Elephant

O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

Papa Won’t Leave You, Henry

The Weeping Song

Into My Arms

Chi è Nick Cave: cantautore e compositore

Nick Cave è un cantautore, scrittore e poeta australiano, noto per il suo stile cupo e intenso che mescola rock, blues e influenze letterarie. Nato nel 1957, ha raggiunto la fama internazionale con la sua band Nick Cave & The Bad Seeds, con cui ha pubblicato numerosi album di culto come Murder Ballads e Skeleton Tree. Oltre alla musica, ha scritto romanzi, sceneggiature e colonne sonore, collaborando con artisti di fama mondiale. La sua voce profonda e il suo approccio teatrale ai concerti lo rendono una delle figure più carismatiche del panorama musicale contemporaneo.

Foto copertina Nick Cave by Amelia Troubridge – Wikimedia Commons

Leggi anche: