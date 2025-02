Concerti Alfa 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Alfa 2025

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, sarà in tour nel corso del 2025 con una serie di concerti. Il giovane cantautore italiano che ha conquistato il pubblico con brani come “Cinque Minuti” e “Un’Altro Mondo”, è diventato piuttosto conosciuto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno, con il brano “Vai!”. Attualmente sta spopolando con il suo ultimo singolo, “Il filo rosso”, che sicuramente farà parte della scaletta delle sue esibizioni dal vivo. Di seguito tutte le info delle quali avete bisogno per non perdervi i suoi prossimi concerti. Dalle date ai biglietti.

Queste, le date dei concerti che Alfa terrà nel corso del 2025, suddivise in un summer tour che avrà inizio con un primo appuntamento il primo luglio al Summer Festival di Marostica e che si concluderà il 30 agosto a Cattolica. E un tour “autunnale”, che lo vedrà esibirsi nel corso del mese di novembre.

01 luglio – Marostica Summer Festival, Marostica (VI)

03 luglio – Piazza Duomo, Pistoia (PT)

07 luglio – Flowers Festival, Collegno (TO)

12 luglio – Villa Bellini, Catania (CT)

14 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza (PC)

30 luglio – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

08 agosto – Alguer Summer Festival, Alghero (SS)

11 agosto – Ascoli Summer Festival, Ascoli Piceno (AP)

13 agosto – Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (LT)

20 agosto – Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC)

30 agosto – Arena della Regina, Cattolica (RN)

Le date di novembre:

29 ottobre, Milano, Forum di Assago

8 novembre Modigliani Forum di Livorno

19 novembre Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano (TV)

20 novembre Palageorge di Montichiari (BS)

22 novembre Genova Stadium

29 novembre Roma, Palazzo Dello Sport

Attualmente è stata confermata anche una data per il 2026, quella del 20 aprile a Milano, presso il Forum di Assago.

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di ieri, mercoledì 19 febbraio. E sono disponibili sulle piattaforme ufficiali quali TicketOne e Ticketmaster. I prezzi variano in base alla data e al luogo dell’evento. Ad esempio, per il concerto del 1° luglio 2025 a Marostica, i biglietti sono disponibili a partire da 49,50 €. Per il concerto del 29 novembre 2025 a Roma, i biglietti partono da 44,80 €. Vi consigliamo comunque di consultare i siti ufficiali per avere le informazioni più aggiornate sui prezzi e sulle disponibilità.

La scaletta

Al momento Alfa non ha rivelato la scaletta ufficiale per i concerti del tour 2025. Tuttavia, durante il suo tour precedente, la setlist comprendeva i suoi brani più conosciuti, come “Non so chi ha creato il mondo”, “Vai!”, “SNAP”, “SuL Più BeLLo”, “Le cose in comune”, “Vabbè ciao”, etc. Per farci un’idea di quella che potrebbe essere possiamo fare riferimento a una delle più recenti. Come quella della data zero a Padova del 2024.

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust

Testa tra le nuvole pt 2

Frida

Non la Ascoltare

Nei tuoi occhi cosa c’è

Lentiggini ft Tredici Pietro

Cin Cin

Testa tra le nuvole pt 1

Sofia

Vabbè ciao

Bellissimissima

Il mio colore preferito

Per dimenticare ft Zero Assoluto

Parigi

Il giro del mondo / All You Need is Love

Dove Sei?

Vai

Snap+Universe Tra Marte e Venere ft Rosa Linn

Sul Più Bello

Le cose in comune

San Lorenzo

5 minuti

Ci sarò

Gianna

You Make Me So Happy

Cin Cin

Una curiosità: i genitori di Alfa, Marino, infermiere, e Antonella, psicologa, hanno avuto approcci diversi verso la carriera musicale del figlio. Mentre il padre lo ha sempre sostenuto, accompagnandolo anche nelle prime gare di freestyle, la madre avrebbe preferito per lui un futuro più “stabile”, come quello in medicina. Quando Alfa ha deciso di lasciare l’università per dedicarsi alla musica, ne è scaturito un forte conflitto con la madre.

