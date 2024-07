Concerti Anastacia nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Anastacia 2025

Voce potente e straordinaria capacità di fondere pop, rock e soul. Anastacia (all’anagrafe Anastacia Lyn Newkirk) sta per tornare sui palchi con una lunga lista di concerti che terrà nel 2025. Nota al grande pubblico per hit come “I’m Outta Love”, “Sick and tired”, “Left Outside Alone”, e “Paid My Dues”, l’artista, nel corso della sua carriera, ha raggiunto numeri da record. Ne è passato di tempo dalla fine degli anni ’90, quando ha scalato le classifiche mondiali con l’album di debutto “Not That Kind” nel 2000.

Se siete fans sfegatati della cantante, avrete più di una possibilità di assistere a una delle sue esibizioni dal vivo. In Italia, però, sarà presente in occasione di 4 sole date. Niente paura, però, perché c’è ancora tempo per accaparrarsi i biglietti. Di seguito trovate tutte le info sulle date dei suoi spettacoli del 2025, i dettagli su dove e come comprare i biglietti e una possibile scaletta che dovrebbe includere sia i suoi grandi successi che brani più recenti.

Queste, dicevamo, le date dei concerti che Anastacia terrà nel corso dell’anno prossimo. A iniziare da marzo, quando sarà a Barcellona, fino a maggio, quando canterà a Londra. Le uniche date italiane? Sono previste il 19 marzo a Torino, il 22 marzo a Roma, il 24 marzo a Milano e il 25 marzo a Padova.

12 marzo 2025 – Barcellona, Spagna – Parallel 62

13 marzo 2025 – Barcellona, Spagna – Parallel 62

15 marzo 2025 – Madrid, Spagna – Palacio de Congresos de IFEMA

16 marzo 2025 – Vigo, Spagna – Auditorio de Mar de Vigo

19 marzo 2025 ore 21.00 – Torino, Italia – Sala Fucine ORG

20 marzo 2025 – Zurigo, Svizzera – The Hall

22 marzo 2025 ore 21.00 – Roma, Italia – Auditorium Conciliazione

24 marzo 2025 ore 21.00 – Milano, Italia Teatro Arcimboldi

25 marzo 2025 ore 21.15 – Padova, Italia – Gran Teatro Geox

27 marzo 2025 – Vienna, Austria – Stathalle F

28 marzo 2025 – Praga, Repubblica Ceca – O2 Universum

30 marzo 2025 – Varsavia, Polonia – Stodola

31 marzo 2025 – Berlino, Germania – Tempodrom

2 aprile 2025 – Lipsia, Germania – Haus Auensee

3 aprile 2025 – Düsseldorf, Germania – Mitsubishi Electric Hall

5 aprile 2025 – Hannover, Germania – HCC

6 aprile 2025 – Amburgo, Germania – CCH

7 aprile 2025 – Tilburg, Paesi Bassi – 013 Popcentrum

9 aprile 2025 – Norimberga, Germania – Meistersingerhalle

10 aprile 2025 – Francoforte, Germania – Alte Oper

13 aprile 2025 – Parigi, Francia – Le Cigale

14 aprile 2025 – Bruxelles, Belgio – Ancienne Belgique

16 aprile 2025 – Portsmouth, UK – Guildhall

17 aprile 2025 – Bath, UK – Forum

19 aprile 2025 – Swansea, UK – Arena

23 aprile 2025 – Belfast, UK – Ulster Hall

25 aprile 2025 – Glasgow, UK – Royal Concert Hall

27 aprile 2025 – Oxford, UK – New Theatre

28 aprile 2025 – Birmingham, UK – Symphony Hall

30 aprile 2025 – Manchester, UK – O2 Apollo

1 maggio 2025 – Nottingham, UK – Royal Concert Hall

3 maggio 2025 – Newcastle, UK – O2 City Hall

4 maggio 2025 – York, UK – Barbican

6 maggio 2025 – Londra, UK – Palladium

Dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Anastacia del prossimo anno possono già essere acquistati sui principali siti di ticketing come TicketOne, Vivaticket, e Ticketmaster. Qualche info sui prezzi? Per quanto riguarda la data di Milano, le possibilità sono queste:

E Platea Alta: € 74,70

F Platea Alta vis. limitata: € 74,70

G Prima Galleria: € 59,80

H Prima Galleria vis. limitata: € 59,80

I Seconda Galleria: € 49,40

L Seconda Galleria vis. limit.: € 49,40

Scaletta dei concerti di Anastacia

Naturalmente, a distanza di così tanti mesi, la scaletta ufficiale dei concerti non è ancora stata resa nota. Presumibilmente, però, potrebbe essere simile a questa, ovvero contenere i suoi più grandi successi insieme a brani degli album più recenti.

Not That Kind

Sick And Tired

Left Outside Alone

I’m Outta Love

Paid My Dues

Overdue Goodbye

Cowboys & Kisses

Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses Cover)

One Day In Your Life

Freak of Nature

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Best Days

Foto di Tom Fisk via Pexels