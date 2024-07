Concerti Ed Sheeran nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Ed Sheeran 2025

Ebbene sì, Ed Sheeran tornerà in Italia, a Roma per la precisione, per un concerto nel 2025. Sono state svelate sia la data che la location e, a brevissimo, la vendita sarà aperta a tutti con la possibilità di acquistare i biglietti. E’ stato infatti annunciato da Live Nation che una delle tappe del Mathematics European Tour 2025 avrà luogo, appunto, nella capitale. Un’unica data che, se siete fan dell’artista britannico, non potete perdervi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Ed Sheeran è tornato in Italia per la prima volta dal 2019 lo scorso mese di giugno, quando ha partecipato al Lucca Summer Festival. In questa occasione si è esibito per due giorni consecutivi di fronte ad un pubblico di 80.000 spettatori (dato dal totale delle due serate). Chi se lo fosse perso adesso ha una data da attendere, ed una missione: quella di riuscire a comprare in tempo i biglietti.

Abbiamo anticipato che l’unica (ad ora) data italiana del tour 2025 sarà Roma. Si tratta del 14 giugno del prossimo anno. In quanto alla location, questa è stata resa nota il 10 luglio: si tratta dello Stadio Olimpico. Oltre che in Italia, il cantante sarà impegnato in altre città europee in una tournée che lo vedrà esibirsi anche in Spagna, Germania, Francia, Svizzera, Norvegia, Belgio, Danimarca, Svezia e Polonia.

Dove comprare i biglietti

La prevendita su Ticketmaster è iniziata mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 12:00 ed è stata riservata ai possessori di carte del circuito Mastercard. Nel caso in cui non lo siate niente paura: la vendita sarà aperta a tutti a partire da venerdì 12 luglio 2024 alle ore 9:00 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In questo momento non si conoscono i prezzi né le tipologie di biglietto disponibile. Per avere maggiori info bisognerà attendere l’inizio ufficiale della vendita.



Al momento si sa solo che i biglietti, che su Ticketone saranno venduti esclusivamente in formato eTicket, saranno accessibili a partire dal 30 maggio 2025. E che ogni cliente ne potrà acquistare 6 al massimo.

Concerti Ed Sheeran, scaletta

A distanza di così tanto tempo dal concerto di Roma del 2025 la scaletta ufficiale non è naturalmente ancora stata resa nota. Sappiamo che l’ultimo album dell’artista, “Autumn Variations”, composto da 14 tracce, è uscito nel settembre 2023.

E che durante i concerti di Lucca ha intrattenuto gli spettatori con alcuni tra i suoi più amati brani come “Shape of You”, brano del 2017 nonché uno dei suoi più grandi successi; “Thinking Out Loud”, una ballata romantica del 2014 così come “Perfect”, uscita nel 2017 e diventata un classico moderno; “Castle on the Hill”, brano che parla della sua infanzia a Framlingham, in Inghilterra; “Bad Habits”, singolo del 2021 che ha segnato un cambiamento di stile per Sheeran.

Alla luce di quanto detto, una possibile scaletta potrebbe essere questa, che comprende i suoi più grandi successi.

Castle on the Hill

The A Team

I’m a Mess

Give Me Love

Love Yourself (Justin Bieber cover)

Take It Back / Superstition / Ain’t No Sunshine

Shivers

Don’t / No Diggity / California Love / The Next Episode

Eyes Closed

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Bloodstream

You Need Me, I Don’t Need You

Shape of You

Bad Habits

Leggi anche:

Foto copertina di Wendy Wei