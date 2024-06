Concerti Simple Minds nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Simple Minds 2024

Fans dei Simple Minds all’appello: la band è attualmente impegnata nel Global Tour 2024 che la vedrà esibirsi, anche in Italia, con una serie di concerti che si concentreranno in estate. La band rock scozzese formatasi a Glasgow nel 1977 e composta da Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarra, tastiera, basso), Ged Grimes (basso, tastiera), Cherisse Osei (batteria), Sarah Brown (cori), Berenice Scott (tastiere), Gordy Goudie (chitarra, cori), ha raggiunto la fama internazionale negli anni ’80 con successi quali “Don’t You (Forget About Me)” e “Alive and Kicking”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date (italiane e non), su come e dove comprare i biglietti e sulla (possibile) scaletta.

I Simple Minds suoneranno di fronte a più di un milione di persone in tutto il mondo. Il loro tour sarà l’occasione perfetta per presentare ai fans il loro diciottesimo atteso album in studio, che si intitola “Direction of the Heart”. Oltre, naturalmente, ai loro più grandi successi. Gli appuntamenti italiani saranno 4 (oltre quello che si è svolto il 20 aprile 2024 al Forum di Milano).

Queste le date dei loro concerti:

19 Giugno 2024 – Llangollen International Musical Eisteddfod, UK

20 Giugno 2024 – Margate Dreamland, UK

22 Giugno 2024 – Bude The Wyldes, UK

23 Giugno 2024 – Isle of Wight Festival, UK, Newport

27 Giugno 2024 – Roma Summer Fest, Italy

28 Giugno 2024 – Roma Summer Fest, Italy

30 Giugno 2024 – Bari, Locus Festival, Italy

01 Luglio 2024 – Senigallia, Piazza Garibaldi, Italy

03 Luglio 2024 – Pula Arena, Croatia

04 Luglio 2024 – Mantova Summer Festival, IT

06 Luglio 2024 – Saint Malo du Bois, Poupet Festival, FR

07 Luglio 2024 – Albi, Pause Guitare, FR

10Luglio 2024- Lyon, Nuits de Fourvière, FR

12 Luglio 2024 – Nîmes, Festival de Nîmes, FR

14 Luglio 2024 -Carhaix, Festival Les Vieilles Charrues, FR

17 Luglio 2024 – Mallorca Palma Concert Series, ES

19 Luglio 2024 – Barcelona, Nits de Barcelona, ES

20 Luglio 2024 – Alicante, Goldest Festival, ES

22 Luglio 2024- Marbella, Starlite, Spain

24 Luglio 2024 – Madrid, Noches del Botánico, ES

26 Luglio 2024 – Granada, Ciclo de las 1001 Músicas, ES

27 Luglio 2024 – Sancti Petri, Concert Music Fest, ES

29 Luglio2024 – Lisbon, Sagres Campo Pequeno, PT

30 Luglio 2024 – Porto, Super Bock Arena, PT

03 Agosto 2024 – Biel/Bienne, Lakelive Festival, CH

04 Agosto 2024 – Colmar La Foire aux Vins, FR

Biglietti concerti Simple Minds

Potete acquistare i biglietti sulle principali piattaforme dedicate alla vendita. Come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Basta andare sui relativi siti e selezionare la data di interesse. I prezzi variano in base a questa e al posto prescelto. Un esempio? Per quanto riguarda la data di Roma, queste le disponibilità:

Parterre laterale – intero: € 65,00 (commissione € 4,11)

Tribuna mediana – intero: € 55,00 (commissione € 3,48)

Tribuna laterale – intero: € 45,00 (commissione € 2,85)

Tribunetta alta – intero: € 35,00 (commissione € 2,21)

Vi consigliamo di procedere in fretta in quanto, trovandoci a ridosso delle date, i biglietti potrebbero andare sold out.

Concerti Simple Minds, scaletta

Non è ancora certa la scaletta ufficiale dei concerti che la band terrà nel corso del 2024, ma probabilmente sarà simile a quella della tappa italiana che il gruppo ha tenuto nel corso del tour 2022.

Act of Love

Love Song

Let There Be Love

Glittering Prize

Promised You a Miracle

Book of Brilliant Things

Mandela Day

First You Jump

Belfast Child

Theme for Great Cities

King Is White and in the Crowd

Waterfront

She’s a River

Once Upon a Time

Someone Somewhere in Summertime

See the Lights

All the Things She Said

Don’t You (Forget About Me)

Let It All Come Down

New Gold Dream (81-82-83-84)

Speed Your Love to Me

Alive and Kicking

Sanctify Yourself

Una curiosità sul nome della band. Forse non tutti lo sanno, ma proviene dal testo del singolo di David Bowie intitolato The Jean Genie. La canzone contiene la frase “He’s so simple-minded, he can’t drive his module”.

