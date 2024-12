Concerti di Tananai nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Tananai 2025

Se siete tra i fan che non vedono l’ora di scatenarsi ai concerti di Tananai nel 2025, siete nel posto giusto. Il giovane cantautore, da qualche anno a questa parte uno dei nomi più amati della scena musicale italiana, è pronto a tornare sui palchi con un nuovo tour che promette di essere un’esperienza imperdibile. Con i testi delle sue canzoni, che arrivano dritte al cuore, e la sua incontenibile energia, l’artista è pronto a farci cantare a squarciagola tutte le sue hit, da Tango a Ragni.

Di seguito vi diamo tutte le info che vi servono per non perdervelo: le date confermate, come e dove acquistare i biglietti senza stress e cosa aspettarvi dalla scaletta. Un solo consiglio: se non volete correre il rischio che la vostra data preferita vada sold out, acquistate il biglietto il prima possibile.

Tananai ha da poco condiviso le date del tour “CalmoCobra Live”, che prende il nome dal titolo dell’omonimo album uscito il 18 ottobre scorso. Segnatevi questi appuntamenti, che vanno da giugno, il 19 in particolare, ovvero la data zero che avrà luogo durante Roma Rock in Roma, fino al 5 settembre, all’Ippodromo SNAI San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival. Si tratta di esibizioni che avverranno nell’ambito dei principali festival musicali estivi della nostra penisola.

19 giugno 2025 – Roma Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

10 luglio 2025 – Collegno (TO) – Flowers Festival

11 luglio 2025 – Ferrara – Ferrara Summer Festival

18 luglio 2025 – Servigliano (FM) – Nosound Fest

19 luglio 2025 – Francavilla (CH) – Shock Wave Festival

25 luglio 2025 – Genova – Balena Festival

5 agosto 2025 – Lecce – Oversound Music Festival – Le Cave del Duca

6 agosto 2025 – Barletta (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del Castello

8 agosto 2025 – Palermo – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo Borsellino

9 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

13 agosto 2025 – Cinquale (MS) – Arena della Versilia

5 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

Dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Tananai nel 2025 sono disponibili per la vendita dalle ore 18 di ieri, 5 dicembre, sulle principali piattaforme specializzate. In particolare, potete acquistarli su Ticketmaster, Vivaticket e TicketOne. Vi consigliamo, tuttavia, di tenere d’occhio anche i canali social ufficiali dell’artista, dove potreste trovare aggiornamenti su variazioni o, perché no, nuove date.

Qualche info sui prezzi. In quanto alla data di Roma ci sono due tipologie di biglietto. Una, PIT, al costo di 65,11 €, l’altra, Posto Unico, a 49. Anche per la data di Milano sono previste due possibilità:

PIT – Posto Unico in Piedi a 59 €

Posto Unico in Piedi a 49 €

La scaletta

La scaletta ufficiale del tour 2025 di Tananai, con tutti i brani che il cantautore porterà sul palco durante i suoi concerti estivi, non è stata ancora annunciata. Tuttavia, possiamo già immaginare che sarà una selezione ben studiata. Considerando il successo del suo “CalmoCobra Live Tour 2024”, è probabile che Tananai decida di includere anche nel prossimo tour molte delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a questa esperienza.

Possiamo quindi prevedere che la scaletta del 2025 includa le hit che lo hanno consacrato tra i big della musica italiana ed i pezzi più recenti. Senza escludere che, da qui ai prossimi mesi, possano uscire nuovi singoli o collaborazioni con altri artisti. Date un’occhiata a quelli che sono stati i brani protagonisti del tour precedente e che, con buone probabilità, non mancheranno anche nelle prossime live.

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Rave, eclissi

Esagerata

Storie brevi

Sesso occasionale

10k scale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale

