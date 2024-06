Concerti Arcade Fire nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Arcade Fire 2024

Gli Arcade Fire sono attualmente impegnati in un tour che, tra i tanti concerti previsti nel corso del 2024, li porterà anche nostra penisola. Una sola la data italiana, in programma quest’estate. L’ultimo album della band indie rock canadese fondata nel 2001 a Montreal da Win Butler e Régine Chassagne, insieme a Richard Reed Parry, Tim Kingsbury e Jeremy Gara risale al 2022, ma la loro discografia è ricca. Ecco tutto quello che c’è da sapere relativamente alle date, a dove comprare i biglietti ed alla scaletta dei loro concerti.

Dopo Funeral, album di debutto risalente al 2003 che contiene, tra gli altri, brani come “Neighborhood #1 (Tunnels)” e “Rebellion (Lies)” e che ha ottenuto un grande successo sia di critica che di pubblico, la band è uscita con Neon Bible (2007). Ma è stato con The Suburbs (2010) che hanno vinto il Grammy Award per l’Album dell’anno. Al momento, hanno all’attivo altri tre album: Reflektor (2013), Everything Now (2017) e WE (2022). Inoltre, forse non tutti lo sanno, ma la musica della band è stata utilizzata in numerosi film, serie TV e pubblicità. Qualche esempio? Il brano Abrahams’ Daughter fa parte della colonna sonora del film Hunger Games del 2012; il singolo Wake Up fa parte della colonna sonora del film “I sogni segreti di Walter Mitty”. Fa parte della colonna sonora di Boyhood (2014), infine, il singolo Deep Blue.

Tornando al tour, questa l’unica data italiana in programma: si tratta del 2 luglio 2024 presso la Fiera Milano Live di Rho (MI). L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18, l’inizio alle 21 e la fine alla mezzanotte. Ricordate che il biglietto è nominativo e soggetto a normativa ed è obbligatorio mostrare il proprio documento di riconoscimento per poter entrare.

Ma il tour comprende anche questi concerti all’Estero:

4 luglio 2024 – O2 Academy Brixton, Londra, Regno Unito

5 luglio 2024 – O2 Academy Brixton, Londra, Regno Unito

7 luglio 2024 – Malahide Castle, Dublino, Irlanda

11 luglio 2024 – NOS Alive, Lisbona, Portogallo

11-13 luglio 2024 – BBK Live, Bilbao, Spagna

12 luglio 2024 – Icónica, Siviglia, Spagna

16 settembre 2024 – Red Rocks Amphitheatre, Morrison, USA

Dove comprare i biglietti

I biglietti per assistere al concerto italiano degli Arcade Fire possono essere acquistati attraverso vari canali. I principali includono i classici siti di ticketing online come Ticketmaster, Live Nation e Ticketone. Un consiglio spassionato che vale per tutti i concerti, specie per quelli delle band internazionali: verificate sempre le date di messa in vendita per assicurarvi i posti migliori. Il miglior modo è quello di tenere sotto controllo i canali social degli artisti. Se preferite acquistare di persona, i biglietti sono solitamente disponibili presso le biglietterie delle location del concerto o nei punti vendita autorizzati.

In quanto ai prezzi, per la data milanese potete scegliere tra:

PIT, al costo di 80,50€

Posto Unico, al prezzo di 57,50 €

Vip Pack – PIT, al costo di 160,50 €

Scaletta concerti Arcade Fire

Attualmente la scaletta definitiva del concerto degli Arcade Fire in Italia non è ancora certa, ma possiamo presumere che sia molto simile a quella del 2022, non avendo pubblicato alcun nuovo album da allora fino ad oggi. Sarà inoltre l’occasione per riascoltare alcuni dei più grandi successi di “Funeral” il loro album d’esordio del quale, quest’anno, si celebra il 20esimo anniversario dall’uscita.

Age of Anxiety I

Ready to Start

The Suburbs

Neighborhood #1

Generation A

My Body Is a Cage

Afterlife

Reflektor

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

Creature Comfort

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Everything Now

The Lightning I

The Lightning II

Rebellion (Lies)

Unconditional I (Lookout Kid)

Wake Up

End of the Empire I-III

End of the Empire IV (Sagittarius A*)

