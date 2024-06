Concerti Biagio Antonacci nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Biagio Antonacci 2024

Biagio Antonacci, uno dei cantautori italiani più amati, è attualmente in giro per l’Italia con una serie di imperdibili concerti in programma fino al settembre 2024. Il tour nel quale è impegnato rappresenta un’occasione unica, per i suoi fan, per cantare a squarciagola i suoi più grandi successi – magari rivivendo tutte le emozioni legate ai brani – e per scoprire le nuove canzoni dal vivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date dei concerti, su dove acquistare i biglietti e sulla scaletta da aspettarsi. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con l’artista.

Ne è passato di tempo da quel lontano 1989, anno nel quale Biagio ha pubblicato il suo album di debutto “Sono cose che capitano”. Ma è stato con il secondo, “Adagio Biagio”, uscito nel 1991, che l’artista ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico. Il successo è arrivato nel 1992 con “Liberatemi”, album contenente, tra gli altri il brano che dà il titolo al disco e “Non so più a chi credere”. Il resto è storia. Una storia lunga una quarantina di anni. Risale allo scorso gennaio l’uscita dell’ultimo album pubblicato. Si intitola “L’inizio” ed è il sedicesimo registrato in studio.

Vi abbiamo messo voglia di vedere uno dei suoi concerti dal vivo? Segnatevi le date del suo LIVE2024, Funziona solo se stiamo bene.

13.06.24 – Terme di Caracalla – Roma

14.06.24 – Terme di Caracalla – Roma

28.06.24 – Arena del Porto Antico – Genova

29.06.24 – Arena del Porto Antico – Genova

12.07.24 – Teatro Castello – Roccella Jonica

13.07.24 – Teatro Castello – Roccella Jonica

18.07.24 – Anfiteatro degli Scavi – Pompei

19.07.24 – Anfiteatro degli Scavi – Pompei

20.07.24 – Anfiteatro degli Scavi – Pompei

26.07.24 – Fossato del Castello – Barletta

27.07.24 – Fossato del Castello – Barletta

01.08.24 – Teatro Antico – Taormina

02.08.24 – Teatro Antico – Taormina

03.08.24 – Teatro Antico – Taormina

09.09.24 – Sferisferio di Macerata – Macerata

10.09.24 – Sferisferio di Macerata – Macerata

E inoltre, dal 17 settembre, per 10 concerti: Teatro del Vittoriale, Gardone Riviera (Brescia). Un appunto: i due concerti originariamente previsti a Macerata il 9 e 10 giugno sono stati posticipati a settembre a causa di una gastroenterite che ha colpito il cantante.

Dove comprare i biglietti

I biglietti, come al solito, potete acquistarli sulle principali piattaforme specializzate come Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket. Non aspettate troppo perché potrebbero andare sold out. Qualche info sui prezzi?

In quanto alle date di Roma, queste le diverse tipologie di biglietto a disposizione dei fans.

Settore A: 95,00 €

Settore B: 85,00 €

Settore C: 75,00 €

Settore D: 69,00 €

Settore E: 49,00 €

In quanto alle date di Pompei:

Poltronissima Gold: 105,00€

Poltronissima: 100,00€

Poltrona: 95,00€

Gradinata Platinum Numerata: 90,00€

Gradinata Numerata: 85,00€

Per quanto riguarda, infine, le date conclusive a Gardone Riviera:

Gradinata Non Numerata: € 69,00

Platea Non Numerata (possibile visibilità ridotta): € 65,00

Posti in Piedi: € 59,00

La scaletta dei concerti di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci, lo dicevamo sopra, ha alle spalle una carriera lunga 40 anni. La scaletta conterrà i suoi più grandi successi unitamente a qualche nuovo brano. Quella ufficiale non è ancora certa, ma presumibilmente sarà simile a questa.

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

In Acustico

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris (tra le tue poesie)

Telenovela

Se io, se lei

