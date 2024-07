Concerti Daniele Silvestri - Il cantastorie recidivo (2024): date, biglietti e scaletta

Concerti Daniele Silvestri 2024

Il 2024 è un grande anno per Daniele Silvestri, attualmente impegnato in una serie di concerti in giro per l’Italia. “Il cantastorie recidivo” è il titolo del tour che lo sta vedendo girare la penisola in lungo e in largo. Questo è anche l’anno dei festeggiamenti per i primi 30 anni di carriera, in occasione dei quali si è esibito in altrettanti (+ uno) concerti a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Da maggio (ha iniziato a Galeata) si è già esibito, tra gli altri, in Piemonte, Toscana, Sardegna.

Sotto trovate tutte le prossime date, le info utili su dove comprare i biglietti ed i relativi costi, e la scaletta che ha recentemente eseguito a Santa Margherita Ligure, in un concerto che ha tenuto gratuitamente in piazza per il pubblico presente.

Queste le prossime date in programma, che interesseranno tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre. Naturalmente seguite le pagine social dell’artista e visitate il suo sito internet ufficiale per qualsiasi cambiamento relativo ai concerti, dall’aggiunta di nuove date a possibili (temute) cancellazioni.

1° agosto Guspini (SU) – Piazzale Miniera di Montevecchio

2 agosto Alghero (SS) – Lo Quarter

4 agosto Sogliano Cavour (LE) – Parco Falcone Borsellino

6 agosto Monte Sant’Angelo (FG) – Castello Normanno Svevo

8 agosto Laghi di Monticchio (PZ) – Atella

9 agosto Masse D’Albe (AQ) – Anfiteatro Romano di Alba Fucens

11 agosto Valsorda – Gualdo Tadino (PG) – Valsorda – Gualdo Tadino (PG)

16 agosto Pollina (PA) – Teatro di Pietra Rosa

31 agosto Bertinoro (FC) – Giardini della Rocca

1° settembre Torbole (TN)

2 settembre Milano (Castello Sforzesco) – Castello Sforzesco

7 settembre Ruvo di Puglia (BA) – Piazzetta Le Monache

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti sulle principali piattaforme specializzate come Ticketone, Vivaticket e CiaoTicket. I prezzi variano in base alla città ed alla tipologia di posto scelto.

In riferimento a quella del 1 agosto a Guspini, ad esempio, sono attualmente disponibili queste tipologie di biglietto:

Intero I POLTRONA: 32,50 €

Intero II POLTRONA: 27,50 €

Per quanto riguarda la data di Monte Sant’Angelo, invece, il posto è unico, al prezzo di 28,75 €.

Per la data di Milano, la scelta è questa:

Primo Settore Numerato, al costo di 58,00€

Secondo Settore Numerato, al costo di 48,00€

In quanto alla data di Ruvo di Puglia, l’ultima attualmente in programma, queste sono le disponibilità:

Platea, al costo di 34,50 €

Platea Non Numerata, al prezzo di 28,75 €

Gradinata Non Numerata, al costo di 28,75 €

Scaletta dei concerti di Daniele Silvestri

Daniele Silvestri è amato per i suoi testi ironici e impegnati, che spesso affrontano temi sociali e politici con uno stile unico e riconoscibile, il suo. Tantissime sono le sue canzoni che sono entrate nel cuore dei suoi fans. Ed altrettante quelle che in un modo o nell’altro hanno segnato la storia della musica italiana. Tra i suoi brani più celebri “Salirò,” che è diventato un tormentone grazie anche all’esibizione al Festival di Sanremo 2002, e “La paranza,” un altro grande successo che ha vinto il premio della critica sempre a Sanremo, ma nel 2007. “L’uomo col megafono” “Le cose in comune” “Il mio nemico” e “Testardo” sono altri titoli molto apprezzati dal pubblico: alcuni di questi faranno parte della scaletta.

Le navi

L’uomo intero

Mi persi

Il suo nome

Sogno-b

Ma che discorsi

Senza far rumore

Strade di Francia

La classifica

Il flamenco della doccia

Le cose in comune

Monetine

Il secondo da sinistra

Disamistade (cover di Fabrizio De André)

La mia casa

Banalità

Occhi da orientale

Il mio nemico

BIS

A bocca chiusa

Salirò

La paranza

Testardo

