Concerti Riccardo Cocciante nel 2024: date, biglietti e scaletta

Riccardo Cocciante è pronto a tornare sul palco con un concerto, l’unico dell’estate 2024, che terrà in una location d’eccezione. Se non volete perdervi un’esibizione dal vivo così speciale, quella di un artista che ha alle spalle una carriera che abbraccia decenni, e brani che hanno segnato intere generazioni, continuate a leggere per non arrivare impreparati. Vi forniamo tutte le info utili sulla data, su dove e come acquistare i biglietti e sulla possibile scaletta.

Data del concerto di Riccardo Cocciante

Cantautore, compositore e musicista italiano di grande talento, alzi la mano chi non conosce i suoi brani più famosi come “Margherita”, “Bella senz’anima” e “Se stiamo insieme.” Ma non è solo per la carriera da cantante che è conosciuto ed apprezzato dal grande pubblico. Riccardo Cocciante ha ottenuto un riconoscimento internazionale per il suo lavoro nel teatro musicale. È il creatore dell’acclamato musical “Notre Dame de Paris,” che ha riscosso – e continua a riscuotere – un enorme successo in tutto il mondo.

Assistere ad un suo concerto, lo dicevamo in apertura, è un’esperienza indimenticabile, ma se la location è l’arena di Verona, allora non c’è bisogno di altro per dare vita a un evento unico. Tra l’altro sarà l’occasione, per Cocciante, per celebrare il 50° anniversario dall’uscita dell’album “Anima”. Ovvero quello che lo ha fatto definitivamente conoscere al grande pubblico e che lo ha visto salire in cime alle classifiche.

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti comodamente online, tramite il sito Ticketone, una delle piattaforme specializzate più affidabili. Il prezzo varia in base alla tipologia scelta. Naturalmente, data l’importanza dell’evento, andranno a ruba nel giro di pochi giorni per cui, dato che la disponibilità dei posti è limitata, se non volete farveli “soffiare”, non indugiate troppo sull’acquisto.

Quelli attualmente a disposizione sono i seguenti:

Poltronissima 1 Numerata, al costo di 120 €

Poltronissima 2 Numerata, al prezzo di 110 €

Poltroncina Bassa Numerata, al prezzo di 100 €

Poltroncina Alta Numerata, al costo di 90 €

Poltroncina Vis.Limitata Num, al costo 59 €

Gradinata 1 Numerata, che ha un prezzo di 80 €

Gradinata 2 Numerata, al costo di 75 €

Gradinata 3 Numerata, al prezzo di 69 €

Ogni cliente può acquistare un totale di 4 biglietti.

Scaletta del concerto di Riccardo Cocciante

La scaletta ufficiale dell’evento è ancora avvolta nel mistero. Volendo darvi un’idea, potrebbe essere simile a quella di una live che l’artista ha tenuto nel corso del 2022. Soprattutto alla luce del fatto che, da allora, non sono stati pubblicati nuovi album, né singoli, né raccolte.

L’ultimo album in studio si intitola “Songs” e risale al 2005. L’ultima raccolta, “Sulle labbra e nel pensiero”, è datata invece 2013.

La Grande Avventura

Un buco nel cuore

Celeste nostalgia

Il mare dei papaveri

L’Odore Del Pane

Primavera

Era Già Tutto Previsto

Uniti no, divisi no

Due

Tu sei il mio amico carissimo

A mano a mano

Sincerità

Quando finisce un amore

Il tempo delle cattedrali

I clandestini

Mi distruggerai

Vivere per amare

Luna

Dio, ma quanto è ingiusto il mondo?

Bella

Balla, mia Esmeralda

Cervo a primavera

Vivi la tua vita

Notturno

Un nuovo amico

Bella senz’anima

Se stiamo insieme

Margherita

Poesia

Io canto

Questione di feeling

In bicicletta

Il Tagliacarte

