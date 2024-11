Concerti Edoardo Bennato 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Edoardo Bennato 2024

Importante esponente del rock italiano, Edoardo Bennato torna ad esibirsi dal vivo per i suoi fans con una serie di concerti all’interno dei teatri italiani nel corso di questi ultimi mesi del 2024. Bennato è pronto a calcare i palchi delle principali città italiane con delle imperdibili esibizioni dal vivo con una scaletta che spazia dai suoi più grandi classici fino ai suoi brani più recenti. Di seguito tutte le informazioni essenziali: le date dei concerti, i dettagli su come acquistare i biglietti e un’anticipazione sulla scaletta, che promette di accontentare sia i nostalgici che i suoi nuovi estimatori.

Il tour estivo di Bennato è iniziato l’8 luglio 2024, la prima data si è svolta a Castello di Arco (TN). E’ poi proseguito per tutta l’estate tra Nord e Sud toccando, tra le altre, Bollate, Cosenza, L’Aquila, Genova, Modica. Quelle che seguono sono le date di “Le vie del rock sono infinite” che avranno luogo nei teatri di tutta la penisola e non solo (due sono gli appuntamenti previsti in Svizzera). E che sono già iniziate il 25 ottobre scorso con un concerto tenuto a Ravenna presso il Pala de Andrè.

25 Ott 2024 – RAVENNA – Pala De André

01 Nov 2024 – PADOVA – Gran Teatro Geox

09 Nov 2024 – TORINO – Teatro Colosseo

16 Nov 2024 – BRESCIA – Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum

19 Nov 2024 – MARSALA (TP) – Teatro Impero

21 Nov 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 Nov 2024 – AGRIGENTO – Palaforum Bellavia

28 Nov 2024 – MONTECATINI TERME (PT) – Teatro Verdi

06 Dic 2024 – VARESE – Teatro di Varese

16 Dic 2024 – BERNA – Bierhübeli

18 Dic 2024 – LENZERHEIDE – Parco

20 Dic 2024 – ANCONA – Teatro delle Muse

27 Dic 2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Edoardo Bennato sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita online, tra cui TicketOne e Vivaticket, dove si possono facilmente consultare le date, le città e i dettagli su prezzi e posti disponibili. Se siete interessati a non perdervi l’appuntamento nella vostra città vi consigliamo di acquistarli con anticipo, perché tendono ad esaurirsi rapidamente, specie in prossimità della data.

In quanto ai prezzi, questi quelli della data di Brescia attualmente disponibili:

Platea 2: € 51,00

Tribuna: € 40,00

Questi quelli per la data di Montecatini:

Poltronissima Vip: € 55,00

Poltronissima: € 55,00

Poltrona: € 46,00

Poltroncina: € 36,80

Questi, ancora, i costi dei biglietti per la data di Ancona:

Poltronissime: € 65,00

Poltrone: € 58,00

Prima Galleria: € 49,00

Seconda Galleria: € 44,00

Terza Galleria: € 28,50

I Ordine Palchi: € 46,00

II Ordine Palchi: € 43,50

III Ordine Palchi: € 36,00

La scaletta dei concerti

Questa la scaletta dei concerti del 2024, un mix di classici dell’artista e di brani più o meno recenti. L’ultimo album registrato in studio risale al 2018 e si intitola “Live Anthology”. Prima di passare alla setlist, una curiosità: sapevate che il cantante è stato il primo ad aver pubblicato due album a distanza di sole 2 settimane? Siamo nel marzo 1980: a distanza di 15 giorni sono usciti “Uffà! Uffà!” e “Sono solo canzonette”.

Abbi dubbi

Sono solo canzonette

Il gatto e la volpe

Arrivano i buoni

La torre di Babele

Meno male che adesso non c’è Nerone

Mangiafuoco

Mastro Geppetto

Quando sarai grande

La fata

A cosa serve la guerra

L’isola che non c’è

Cantautore

A Napoli 55 è ‘a musica

La calunnia è un venticello

Stop America

Rinnegato

Pronti a salpare

Lo zio fantastico

Le ragazze fanno grandi sogni

Il rock di Capitan Uncino

Venderò

Io vorrei che per te

La luna

Nisida

Foto Apertura di Mark Angelo Sampan via Pexels