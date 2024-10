Concerto Max Pezzali Imola 2025: date, biglietti e scaletta

Concerto Max Pezzali Imola 2025

Max Pezzali – alzi la mano chi non conosca a memoria “Come mai” o “Hanno ucciso l’uomo ragno” – ha appena annunciato un evento speciale che avrà luogo nel 2025 per la felicità di tutti i suoi fans. Si tratta del “Max Forever Grand Prix”, probabilmente in omaggio alla location che lo ospiterà – ma di questo ne parliamo fra qualche riga – e si tratta di una live imperdibile all’insegna dei suoi più grandi successi e pronta a celebrare la sua carriera. Come accaparrarsi i biglietti? E quale sarà la data? Vi diciamo tutto.

La data del concerto di Max Pezzali a Imola

Il concerto presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è previsto il prossimo 12 luglio 2025. Si preannuncia come un ennesimo successo dell’artista, che ha alle spalle non poche soddisfazione tra il sold out registrato presso 17 palazzetti nei quali si esibirà nel corso di questo inverno. Come dimenticare, inoltre, la doppia data di San Siro e la storica serata al Circo Massimo?

E’ lo stesso Max, secondo quanto riporta il sito askanews, a sottolineare la grande portata del “Max Forever Grand Prix” che, secondo l’artista è “la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni”. Sarà l’occasione di “dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto”.

“A chi condividerà quella serata vorrei che restasse un ricordo indelebile, vorrei che le persone uscissero felici di poter dire ‘Io C’ero’, e la stessa cosa sarà per noi sul palco. Sarà la festa definitiva, epica”.

Il tour invernale “Max Forever”

Prima di allora, però, ricordiamo che Max ha in serbo una serie di concerti tra fine dicembre ed i primi di febbraio.

Queste le date di “Max Forever – Questo Forum non è un Albergo”: 28, 29 e 30 dicembre 2024 e 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025.

Queste le date di “Max Forever – Questo Pala non è un Albergo”, al Palazzo dello Sport di Roma: 24, 25, 26, 28, 29 gennaio, e 1 e 2 febbraio 2025.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per il “Max Forever Grand Prix” sono in vendita dalle ore 14:00 di ieri 2 ottobre su www.vivoconcerti.com e sulle principali piattaforme come Ticketone. Per chi preferisca acquistarli altrove, saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 7 ottobre 2024 presso i rivenditori autorizzati.

Questi sono i prezzi per le diverse tipologie di biglietto che, naturalmente, hanno costi diversi.

Prato Gold 103,50 euro

Prato Silver 84,50 euro

Prato 69 euro

La scaletta del concerto Max Pezzali a Imola 2025

La scaletta ufficiale della data di Imola non è ancora stata comunicata ma, con tutta probabilità, potrebbe essere simile a questa, che comprende i brani eseguiti in genere duranti gli spettacoli dal vivo di Max.

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

