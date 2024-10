Concerti Subsonica 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Subsonica 2025

Il 2025 si prospetta un anno ricco di opportunità per vedere dal vivo i Subsonica, la storica band torinese fondata nel 2016 che da anni continua a conquistare generazioni di ascoltatori. Il gruppo torna in tour con il “Subsonica Club Tour 2025”, occasione per rivivere dal vivo i loro grandi successi e le nuove canzoni. Di seguito trovate tutte le info utili sulle date dei concerti, su dove acquistare i biglietti e sulla (possibile ) scaletta delle live.

Il Subsonica Club Tour 2025 prevede una serie di concerti in diverse città italiane ed europee che prenderà il via il 9 febbraio e proseguirà fino al 30 marzo 2025. Soprattutto nei club, location più intime che permetteranno un contatto diretto tra la band e il pubblico. E non è un caso perché, secondo quanto dichiarato dal gruppo, “il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato”.

“Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club. Dove tra l’altro ognuno di noi ha fatto anche esperienza da dj. Ed è sempre bello, se non doveroso, tornarci”.

Quelle che seguono sono le date ufficiali confermate. Non è detto che non ne vengano aggiunte altre per cui, se siete interessati, rimanete aggiornati sul sito ufficiale della band e sui suoi profili social.

09 febbraio 2025 – O2 Forum Kentish Town – Londra (UK)

10 febbraio 2025 -Melkweg – Amsterdam (Paesi Bassi)

12 febbraio 2025 – VK – Bruxelles (Belgio)

16 febbraio 2025 – Sala But – Madrid (Spagna)

18 febbraio 2025 – Sala Apolo – Barcellona (Spagna)

10 marzo 2025 – Alcatraz – Milano

13 marzo 2025 -Gran Teatro GEOX – Padova

14 marzo 2025 – Vox Club – Nonantola (MO)

18 marzo 2025 – Teatro Cartiere Carrara 2025 – Firenze

19 marzo 2025 – Atlantico Live – Roma

22 marzo 2025 – Casa della Musica – Napoli

24 marzo 2025 – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)

28 marzo 2025 – Estragon – Bologna

30 marzo 2025 – Demodè Club – Modugno (BA)

Dove comprare i biglietti

I biglietti per le date in Italia sono disponibili in prevendita esclusiva su My Live Nation a partire da oggi, giovedì 10 ottobre, alle ore 10:00. Gli iscritti a My Live Nation avranno la possibilità di assicurarsi i loro posti in anticipo.

La vendita generale per le tappe europee e italiane del tour inizierà, invece, domani, ovvero venerdì 11 ottobre alle ore 10:00. I biglietti potranno essere acquistati attraverso vari canali ufficiali, tra cui My Live Nation e TicketOne, così come presso i punti vendita autorizzati. In quanto ai prezzi, che varieranno in base alle date ed alla tipologia di posti, bisognerà aspettare l’inizio della vendita, al momento non sono stati ancora comunicati.

La scaletta dei concerti dei Subsonica

La scaletta ufficiale dei concerti del 2025 non è ancora stata ufficialmente confermata, ma possiamo fare alcune supposizioni sui brani che sicuramente non mancheranno. Ci si aspetta che i Subsonica propongano una selezione dei loro più grandi successi, tra cui: “Tutti i miei sbagli”, “L’errore”, “Incubo”, “Il giardino dei fantasmi”, “Raindrops”, “Funk Funk”, “Siamo”, “Istrice”.

La band, nel corso della sua carriera, ha pubblicato 10 album in studio. L’ultimo è del 2024, e si intitola “Realtà aumentata”. “Mattino di luce”, “Pugno di sabbia” e “Universo” sono tre dei singoli tratti dal disco.

Questa potrebbe essere una possibile scaletta.

Casi umani

Mattino di luce

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Cose che non ho

Veleno

Aurora sogna

Liberi tutti

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Centro della fiamma

Missili e droni

Dentro i miei vuoti

Giungla nord

Universo

Il cielo su Torino

Scoppia la bolla

Numero uno

Aspettando il sole

Nessuna colpa

Il diluvio

Lazzaro

Benzina Oghoshi

Odore

Tutti i miei sbagli

Strade

