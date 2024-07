Concerti Fabrizio Moro nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Fabrizio Moro 2024

Voce potente e canzoni emozionanti: Fabrizio Moro è attualmente impegnato in una serie di concerti che lo stanno vedendo esibirsi in diverse città italiane. E che continueranno per tutta l’estate 2024. Siete suoi fans e non volete perdervi l’opportunità di assistere ad uno spettacolo indimenticabile fatto dei suoi successi più amati, dei brani tratti dal suo ultimo album e, perché no, di qualche sorpresa? Continuate a leggere: sotto, tutto quello che volete sapere sulle date dei concerti, su come acquistare i biglietti e su cosa aspettarsi dalla scaletta.

Si intitola “Una vita intera” il tour 2024 di Fabrizio Moro. Archiviate le date di sabato 25 maggio a Roma e di venerdì 12 luglio a Trento, questi i prossimi appuntamenti con l’artista:

Giovedì, 18 luglio 2024 – Savona

Sabato, 20 luglio 2024 – Piedimonte Matese (Caserta)

Venerdì, 2 agosto 2024 – L’Aquila

Martedì, 6 agosto 2024 – Agropoli (Salerno)

Giovedì, 8 agosto 2024 – Forte dei Marmi (Lucca) – Villa Bertelli

Venerdì, 9 agosto 2024 – Corciano (Perugia) – Area verde Enzo Melani

Domenica, 11 agosto 2024 – Silanus (Nuoro)

Sabato, 17 agosto 2024 – Acri (Cosenza) – Anfiteatro di Acri

Domenica, 18 agosto 2024 – Mesagne (Brindisi) – Piazza Orsini

Martedì, 20 agosto 2024 – Pescara – Teatro Gabriele D’Annunzio

Venerdì, 23 agosto 2024 – Cirò Marina (Crotone) – Arena Saracena

Mercoledì, 28 agosto 2024 – Catania – Villa Bellini

Giovedì, 29 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

Venerdì, 30 agosto 2024 – Rosarno (Reggio Calabria)

Domenica, 1 settembre 2024 – Vieste (Foggia)

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti dei concerti di Fabrizio Moro sulle principali piattaforme di ticketing online, come TicketOne e Vivaticket: qui trovate tutte le info, più la possibilità di poter scegliere diverse tipologie di posto. Per rimanere aggiornati su prevendite e offerte esclusive vi consigliamo di iscrivervi alle newsletter di questi siti. Non dimenticate di seguire anche i canali social dell’artista per restare aggiornati sulle ultime novità, sulle eventuali nuove date o sulle possibili modifiche.

In quanto ai prezzi, i costi variano sia in base alla data che al posto (o pacchetto) scelto. Per quanto riguarda la data di Piedimonte Matese, ad esempio, il prezzo è di 23 € per il posto unico. La data di Forte dei Marmi prevede diverse opzioni:

Poltronissima, al costo di 55 €

I Poltrona, al costo di 50 €

II Poltrona, al costo di 45 €

Tribuna Centrale, al costo di 38 €

Queste, invece, le possibili scelte per la data di Palermo:

Primo Settore Numerato, al costo di 69 €

Secondo Settore Numerato, al costo di 57,55 €

Terzo Settore Numerato, al costo di 46 €

Quarto Settore Numerato, al costo di 34,50 €

Concerti Fabrizio Moro, scaletta

Se non esattamente uguale, questa è la probabile scaletta dei concerti di Fabrizio Moro, che comprende alcuni tra i suoi brani più famosi. Come “Pensa”, inno contro la mafia nonché canzone vincitrice della sezione Giovani del Festival di Sanremo 2007; “Non Mi Avete Fatto Niente” brano con il quale Moro ed Ermal Meta hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2018; “Eppure Mi Hai Cambiato La Vita”, ballata romantica dal testo profondo; “Portami Via”.

Il Sole

Una vita intera

Figli di nessuno

Eppure mi hai cambiato la vita

Domani

Tutto quello che volevi

Ho bisogno di credere

Tutta la voglia di vivere

L’eternità

Alessandra sarà sempre più bella

Maledetta estate

Canzone giusta

Sono anni che ti aspetto

Quasi

Sono come sono

Un pezzettino

Libero

Sei tu

Il senso di ogni cosa

Sono solo parole

Sangue nelle vene

Melodia di giugno

La mia voce

Portami via

Non mi avete fatto niente

Pensa

Parole, rumori e giorni

Nun c’ho niente

Senza di te

Pace

Con una carriera iniziata nel 1996, Fabrizio Moro ha all’attivo tredici album, nove in studio, uno dal vivo, e tre raccolte. Forse non tutti lo sanno, ma l’artista ha esordito alla regia cinematografica nel 2022 con il film “Ghiaccio”.

