Concerti Franz Ferdinand nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Franz Ferdinand 2025

Anche nel 2025 i Franz Ferdinand, protagonisti della scena del rock alternativo, torneranno in tour con una serie di concerti che promettono di essere indimenticabili. Dopo anni di successi e una carriera costellata di hit che hanno segnato la musica degli anni 2000, la band scozzese salirà sui palchi prima del Sud America insieme ai The Killers, poi europei e del Regno Unito, per una serie di esibizioni che, se ne siete fans, non potete naturalmente perdervi.

Di seguito vi forniamo tutte le info sulla data italiana e sui biglietti, e una panoramica della scaletta che ci si può aspettare. Preparatevi a rivivere i grandi successi dei Franz Ferdinand e a scoprire le nuove proposte – hanno appena annunciato l’uscita del loro nuovo album – del loro repertorio in un tour che si preannuncia imperdibile.

Data concerto Franz Ferdinand 2025

La band scozzese formatasi nel 2002 a Glasgow, è attualmente composta Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Audrey Tait (batteria e cori). Il loro omonimo album di debutto, pubblicato nel 2004, contiene le due hit “Take Me Out” e “The Dark of the Matinée”. Ma la popolarità della band non ha mai smesso di crescere e continua a influenzare la scena musicale.

In Italia, la band non si esibisce dal 2023. Il prossimo anno, dopo un tour in Sud America, la band arriverà in Italia il 20 febbraio 2025. La location dell’evento sarà il Fabrique di Milano.

Dove comprare i biglietti

Come riporta il sito ufficiale del Fabrique, dove potrete acquistare i biglietti per la data italiana del tour del gruppo, i ticket saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 19 settembre.

Vi basterà registrarvi gratuitamente su www.livenation.it e iscrivervi alla presale. Chi non volesse o non potesse farlo potrà aspettare le ore 11.00 di venerdì 20 settembre, quando la vendita sarà aperta indistintamente a tutti. Non si hanno ancora notizie sul prezzo.

I biglietti saranno disponibili anche sulle principali piattaforme specializzate, come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

La scaletta dei concerti dei Franz Ferdinand

La band ha all’attivo 6 album in studio, l’ultimo dei quali risale al 2018 e si intitola “Always Ascending”. L’ultimo in ordine cronologico è la raccolta “Hits to the Head”, che risale al 2022. Ma la band ha annunciato proprio ieri l’uscita di un nuovo album in studio, “The Human Fear”, che verrà pubblicato venerdì 10 gennaio 2025. E che, come suggerisce il titolo – come riporta l’Ansa – contiene delle tracce che “fanno riferimento alle paure umane più profonde, e a come il superamento e l’accettazione di queste guidano e definiscono le nostre vite”.

Detto questo, nonostante sia ancora troppo presto per conoscere la scaletta ufficiale della serata, e nonostante il nuovo disco debba ancora uscire, tra i brani che potrebbero non mancare ci sono:

The Dark of the Matinée

No You Girls

Evil Eye

Walk Away

Build It Up

Do You Want To

Right Action

Stand on the Horizon

Michael

Lucid Dreams

The Fallen

Darts of Pleasure

Take Me Out

Ulysses

Outsiders

Jacqueline

Knock Knock

Love Illumination

This Fire

Leggi anche:

Foto apertura di Rahul Pandit da Pixabay