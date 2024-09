Concerti Marco Mengoni nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Marco Mengoni 2025

Dopo il successo del suo ultimo tour, Marco Mengoni ha anticipato le date dei concerti del 2025. La tournée del prossimo anno prevede diverse date in importanti città italiane per le quali potete già acquistare i biglietti online attraverso le principali piattaforme di vendita.

Classe 1988, Marco Mengoni ha raggiunto la fama nel 2009 vincendo la terza edizione di X Factor. Da quel momento, la sua carriera è stata in costante ascesa, e gli ha permesso di diventare uno degli artisti più amati in Italia (e non solo). Tra i suoi album più famosi, “Solo 2.0”, “Parole in circolo” e “Materia (Terra)”. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo (la prima nel 2013, con il brano “L’essenziale”, la seconda nel 2023, con “Due Vite”), ed ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Tornando a noi, di seguito vi segnaliamo le date del tour negli stadi del 2025 – anno nel quale il cantante celebrerà i 15 anni di carriera – dove e come accaparrarvi i biglietti e la (possibile) scaletta delle esibizioni.

Queste le date del tour che avrà inizio il 21 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro (presso lo Stadio G. Teghil) e che si concluderà a Messina, allo Stadio San Filippo, il 24 luglio. L’artista si esibirà, nell’ordine:

21/06/2025, Stadio G. Teghil, Lignano Sabbiadoro

23/06/2025, Stadio Franco Scoglio, Messina

26/06/2025, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

02/07/2025, Stadio Olimpico, Roma

05/07/2025, Stadio Dall’Ara, Bologna

06/07/2025, Stadio Dall’Ara, Bologna

09/07/2025, Stadio Olimpico, Torino

13/07/2025, Stadio San Siro, Milano

14/07/2025, Stadio San Siro, Milano

17/07/2025, Stadio Euganeo, Padova

20/07/2025, Stadio San Nicola, Bari

24/07/2025, Stadio San Filippo Franco Scoglio, Messina

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti per i concerti di Marco Mengoni del prossimo anno fin da ora. Basta visitare le principali piattaforme di vendita online come TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. Qui potrete scegliere i posti disponibili, sia in platea che nelle aree VIP. Basta registrarsi – se non lo siete già – selezionare la data e la città del concerto che volete vedere, e completare la transazione con i metodi di pagamento preferiti.

Potete anche acquistare pacchetti speciali che prevedono servizi aggiuntivi, come il merchandise esclusivo o l’accesso anticipato. Naturalmente, se avete intenzione di non perdervi la data prescelta, vi consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile, perché i posti tendono ad esaurirsi velocemente nonostante manchi ancora praticamente un anno (o poco meno).

In quanto ai prezzi, queste le attuali info sulla data di Roma:

Prato / Full Price: 52.90 € + Commissioni

Prato / Full Price + Collector Ticket: 58.85 € + Commissioni

Primo Settore Numerato / Full Price: 80.50 € + Commissioni

Primo Settore Numerato / Full Price + Collector Ticket: 86.45 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato / Full Price: 74.75 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato / Full Price + Collector Ticket: 80.70 € + Commissioni

Secondo Settore Capofila Numerato / Full Price: 80.50 € + Commissioni

Secondo Settore Capofila Numerato / Full Price + Collector Ticket: 86.45 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato / Full Price: 69.00 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato / Full Price + Collector Ticket: 74.95 € + Commissioni

Terzo Settore Capofila Numerato / Full Price: 74.75 € + Commissioni

Terzo Settore Capofila Numerato / Full Price + Collector Ticket: 80.70 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato / Full Price: 57.50 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato / Full Price + Collector Ticket: 63.45 € + Commissioni

Concerti Mengoni 2025, la scaletta

La scaletta ufficiale del tour non è ovviamente ancora stata svelata ma, considerando come l’ultimo album di Marco Mengoni – Materia (Prisma) – sia stato pubblicato il 26 maggio 2023 (contiene, tra le altre, il brano Due vite) – potrebbe essere simile a questa. E comprendere eventuali nuovi singoli o collaborazioni fatte con altri artisti.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Parole in circolo

Due nuvole

L’essenziale

Pazza musica

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita

Foto apertura di Sebastian Ervi via Pexels