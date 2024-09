Concerti Image Dragons nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Image Dragons 2025

Gli Imagine Dragons torneranno in scena nel 2025 con un attesissimo tour, una serie di concerti che – fortunatamente per i fans italiani – toccheranno anche la nostra penisola e dei quali, ci scommettiamo, non vedete l’ora di scoprire la data. Famosi per il loro mix di rock alternativo e pop, abbiamo imparato ad amarli grazie anche a successi che hanno conquistato le classifiche come “Radioactive” e “Demons”.

Se anche voi volete godere dell’energia travolgente che sanno sprigionare durante le loro performance dal vivo, non vi resta altro da fare che continuare a leggere. Il tour del 2025 sarà un’opportunità imperdibile per assistere all’interpretazione non solo delle loro migliori hit, ma anche di nuovi (eventuali) singoli. Ecco tutto quello che dovete sapere sulle date dei concerti, i dettagli sui biglietti e la scaletta.

Dan Reynolds (voce principale), Wayne Sermon (chitarra) e Ben McKee (basso) saranno nella nostra penisola, in occasione dei concerti italiani del:

18 giugno 2025, allo Stadio Euganeo di Padova

21 giugno 2025, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Saranno le uniche due occasioni per vedere la band pop rock di Las Vegas dal vivo nel nostro paese durante il 2025. Il loro ultimo album, il settimo in studio, si intitola LOOM ed è stato pubblicato il 28 giugno 2024.

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti dei concerti degli Imagine Dragons del 2025 non dovete fare altro che visitare i principali siti di vendita specializzati come Ticketmaster, Live Nation o Vivaticket. Ovviamente, fatelo il prima possibile, perché per eventi di grande richiamo come questo, i ticket tendono a esaurirsi rapidamente.

Ma tranquilli, siete ancora in tempo in quanto la vendita in presale, destinata ai titolari di una carta Mastercard (alla condizione che il pagamento venga effettuato attraverso il circuito Mastercard) è iniziata ieri, 11 settembre, alle 10 del mattino. A partire dalle ore 10 di oggi 12 settembre, invece, avrà inizio la prevendita per chi è registrato sul sito di My Live Nation.

Per tutti gli altri, segnatevi la data del 13 settembre, ovvero di domani, quando potrete acquistarli liberamente su Ticketone e Ticketmaster.

La scaletta

Tra le loro canzoni più celebri ci sono “Believer”, “Whatever It Takes” e “Thunder”, che verranno sicuramente interpretate durante il tour. Naturalmente, è ancora troppo presto per avere una scaletta ufficiale dei concerti del 2025. Ma, una piuttosto simile, potrebbe essere questa, che risale al concerto tenuto dalla band a Camden il 30 luglio scorso.

“Fire in These Hills”

“Thunder”

“Bones”

“Take Me to the Beach”

“Whatever It Takes”

“Next to Me”

“It’s Time”

“Bad Liar”

“Nice to Meet You”

“Wake Up”

“Radioactive”

“Demons”

“Natural”

“Kid”

“Gods Don’t Pray”

“Sharks”

“Enemy”

“Eyes Closed”

“In Your Corner”

“Don’t Forget Me”

“Believer”

Leggi anche:

Foto apertura di Wendy Wei via Pexels