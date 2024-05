Concerti Ghali nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Ghali nel 2024

Dopo il grande successo riportato all’ultimo Festival di Sanremo, Ghali ha annunciato una serie di concerti che terrà nel corso del 2024. Contrariamente a molti suoi colleghi, però, non sarà impegnato in un tour estivo. Il suo Tour Live 2024 lo vedrà infatti esibirsi in alcuni dei palazzetti più importanti d’Italia durante l’autunno. Per la precisione, tra il mese di ottobre e quello di novembre. Dovrete avere ancora un po’ di pazienza, quindi. Ma quali sono le date, come e dove acquistare i biglietti e quale sarà la scaletta dei suoi concerti? Ve lo sveliamo di seguito.

Ghali, all’anagrafe Ghali Amdouni, negli ultimi anni ha consolidato il suo successo scalando le vette delle classifiche e vincendo numerosi dischi di platino. Oggi vanta quasi 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il cantante ha all’attivo 4 album in studio come solista: Album (2017), DNA (2020), Sensazione ultra (2022), Pizza Kebab Vol. 1 (2023). Parte dei successi in questi contenuti saranno eseguiti durante i suoi concerti. Quando e dove si terranno? Segnatevi queste date.

Lunedì 28 ottobre 2024 Milano – Forum

Martedì 29 ottobre 2024 Milano – Forum

Lunedì 4 novembre 2024 Firenze – Mandela Forum

Mercoledì 6 novembre 2024 Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 10 novembre 2024 Bologna – Unipol Arena

Martedì 12 novembre 2024 Napoli – Palapartenope

Venerdì 15 novembre 2024 Milano – Forum

Vi anticipiamo, però, che alcune date, in particolare quelle di Assago del 28 e 29 ottobre, sono già sold out. Nel caso in cui vogliate vederlo esibire lì, al momento è ancora disponibile la data del 15 novembre. Altrimenti dovrete “ripiegare” su una di quelle previste nelle altre città. A meno che non ne vengano aggiunte altre nel corso dei prossimi mesi.

Biglietti, dove comprarli

Dove comprare i biglietti per i concerti di Ghali? Come sempre, potete farlo online sulle principali piattaforme specializzate. Oltre che su Ticketone, sono disponibili anche su Ticketmaster. Oltre, naturalmente, presso i punti vendita autorizzati che potete trovare in ogni città. In quanto ai prezzi, questi variano in base alla data ed al posto scelto/disponibile. Per rendere l’idea, quelli per i concerti di Milano, sono i seguenti: Parterre € 46, Tribuna Numerata – Anello A € 74,75, Tribuna Gold Numerata € 69, Anello B Laterale Numerato € 63,25, Anello C Centrale Numerato € 51,75, Anello C Laterale Numerato € 43,70. In quanto alla data di Roma, invece: Parterre in Piedi € 46, I Anello € 74,75, II Anello € 63,25, III Anello € 46,00. A Napoli, ancora, Parterre € 51,75, Tribuna Numerata € 74,75.

Scaletta dei concerti di Ghali

La scaletta dei concerti che Ghali terrà nel corso di quest’anno non è ancora certa. Possiamo ipotizzare, sulla base di quelli già eseguiti dal vivo dall’artista, che potrebbe essere simile a quella che segue e contenere anche il suo grande ultimo successo, “Casa Mia”, che gli è valso il 4° posto nella serata finale del Festival.

Bayna

Ninna Nanna

Habibi

Fortuna

Cazzo mene

Marijuana

Sempre me

Moon Rage ft Axell

Marymango

Boogieman

Fifty fifty ft Tedua

Peter Parker ft Digital Astro

Pare

Happy Days ft Pyrex

Cacao ft Pyrex

Sportswear ft Pyrex

Drari

Barcellona

Cara Italia

Dende

Good Times

Sensazione Ultra

